Qualifiche F1 oggi GP Messico, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 resta in America per le qualifiche del GP Messico sul circuito Hermanos Rodriguez, ventesimo appuntamento del Mondiale 2022. Max Verstappen, vincitore dell'ultimo GP in Texas, è già campione del mondo fin dalla gara di Suzuka. Oggi le Ferrari di Leclerc e Sainz lotteranno per la pole position in griglia di partenza nella gara di domani. Orario d'inizio delle qualifiche alle 22:00 a causa del fuso, le FP3 sono in programma alle 19:00 Su TV8 le qualifiche in differita in chiaro e in streaming gratis alle 23:30. Nelle Q1, Q2 e Q3 si determina la nuova griglia di partenza per la gara di domani. Uno – due Ferrari nella Fp1 con Sainz davanti a Leclerc. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

