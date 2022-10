Qualifiche F1 GP Giappone oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 torna sul circuito di Suzuka per il GP del Giappone, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2022. Dopo la vittoria della Red Bull di Perez a Singapore davanti alla Ferrari di Leclerc, oggi i piloti tornano in pista per definire la pole position nella griglia di partenza della gara di domani. Il titolo mondiale sembra ormai saldamente nelle mani di Verstappen, mentre è attesa per il 10 ottobre la comunicazioni sulle presunte violazioni del budget cap da parte di Red Bull e Aston Martin. Orario d'inizio delle qualifiche alle 8 del mattino a causa del fuso orario, le FP3 sono in programma alle 5.00. Su TV8 le qualifiche in differita e streaming gratis dalle ore 16.30. Nelle libere 1 sul bagnato Alonso ha preceduto i piloti Ferrari Sainz e Leclerc, nelle FP2 invece Russell leader davanti a Hamilton e Verstappen. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

