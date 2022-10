Verstappen beffa Leclerc e Sainz e fa la pole a Suzuka, ma è sotto investigazione Verstappen ha conquistato la quinta pole del 2022. A Suzuka ha preceduto Leclerc e Sainz. Quarto Perez, poi Ocon e Hamilton. Max però è sotto investigazione per una manovra pericolosa ai danni di Norris.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen come previsto conquista la pole position. Leclerc secondo per 10 millesimi, Sainz terzo, quarto Perez. Ma il pilota olandese è sotto investigazione a causa di una manovra pericolosa ai danni di Norris, che è finito fuori pista. Molto bene la Alpine con Ocon quinto davanti a Hamilton. Nella top ten anche Sebastian Vettel.

La Q1 scorre liscia. Un giro basta ai piloti di Red Bull e Ferrari per mettersi al sicuro. Max è davanti a Sainz e Leclerc. I piloti Mercedes fanno un giro con le medie, preservano un treno di gomme soft e chiudono agevolmente. Bene Zhou, Vettel e Mick Schumacher. Fuori per un soffio Albon e soprattutto Gasly, che si è lamentato di problemi ai freni.

La Q2 invece è bellissima, tirata come non mai. Dopo il primo tentativo ci sono 9 piloti in tre decimi e mezzo. Verstappen, Sainz e Leclerc sempre i primi tre, con l'Alpine in grande spolvero. Verstappen, Sainz e Leclerc non tornano in pista per il secondo tentativo. Il monegasco se la rischia, alla fine è ottavo. Perez il più veloce, poi Alonso e Verstappen. Vettel decimo per tre millesimi beffa Ricciardo e si godrà l'ultima qualifica nella pista del cuore.

Leclerc nel momento che conta alza la sua prestazione e si mette alle spalle Sainz, Verstappen però fa meglio di entrambi. Dietro c'è Perez e tanta bagarre dal quinto posto in giù. Max non riesce a migliorarsi, Leclerc e Sainz si ma per un soffio non riescono a superarlo. Ma le Qualifiche non sono terminate a tutti gli effetti. Perché c'è un'investigazione su Max a causa di una manovra nei confronti di Norris.

La Griglia di Partenza del Gp Giappone

1a fila: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

2a fila: Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull)

3a fila: Esteban Ocon (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes)

4a fila: Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Mercedes)

5a fila: Sebastian Vettel (Aston Martin), Lando Norris (McLaren)

6a fila: Daniel Ricciardo (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7a fila: Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

8a fila: Mick Schumacher (Haas), Alex Albon (Williams)

9a fila: Pierre Gasly (Alpha Tauri), Kevin Magnussen (Haas)

10a fila: Lance Stroll (Aston Martin), Nicholas Latifi (Williams)