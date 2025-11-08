Serie A
Parma-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Parma-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

8 Novembre 2025 19:45
Ultimo agg. 20:53
La diretta live della partita Parma-Milan per l'11ª giornata di Serie A. Parma con Cutrone e Pellegrino in attacco. Cuesta si gioca la panchina. Allegri recupera Pulisic, che però parte dalla panchina. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.

20:53

Lunga fase di studio tra Parma e Milan

Pallone che rimbalza da una parte all'altra. Si battaglia a metà campo e poco altro.

A cura di Alessio Morra
20:45

Parma-Milan in diretta, inizia la partita

Ci siamo! Prende il via la partita tra il Parma e il Milan.


20:30

Come arriva il Parma

Sedicesimo posto per i gialloblu che sono in piena zona retrocessione. Cuesta è a rischio. Una sola vittoria in dieci partite di campionato. Nell'ultima è arrivato un ko pesante con il Bologna (1-3). Prima il 2-1 incassato all'Olimpico dalla Roma e due 0-0 con Genoa e Como.


20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan è secondo in classifica, ha perso solo una partita, la prima, e dunque in serie aperta. Sono nove risultati utili consecutivi. Nell'ultimo turno di campionato i rossoneri hanno battuto 1-0 la Roma, gol di Pavlovic. In precedenza due pareggi contro le squadre nerazzurre: l'Atalanta e il Pisa.


20:00

Parma-Milan, le formazioni ufficiali

Le scelte di Cuesta e Allegri per l'anticipo serale tra Parma e Milan.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Allenatore Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Nkunku. Allenatore Allegri.


19:45

Dove vedere Parma-Milan di Serie A in TV e streaming

Parma e Milan scendono in campo tra un'ora per la partita dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di casa ha bisogno di punti, mentre i rossoneri sono a -1 dal Napoli e vincendo si porterebbero al comando. Si parte alle ore 20:45. Diretta TV sia su Sky che su DAZN. Streaming per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.


