Parma-Milan 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Parma-Milan per l'11ª giornata di Serie A. Parma con Cutrone e Pellegrino in attacco. Cuesta si gioca la panchina. Allegri recupera Pulisic, che però parte dalla panchina. Diretta TV su Sky e in streaming su DAZN.
Lunga fase di studio tra Parma e Milan
Pallone che rimbalza da una parte all'altra. Si battaglia a metà campo e poco altro.
Parma-Milan in diretta, inizia la partita
Ci siamo! Prende il via la partita tra il Parma e il Milan.
Come arriva il Parma
Sedicesimo posto per i gialloblu che sono in piena zona retrocessione. Cuesta è a rischio. Una sola vittoria in dieci partite di campionato. Nell'ultima è arrivato un ko pesante con il Bologna (1-3). Prima il 2-1 incassato all'Olimpico dalla Roma e due 0-0 con Genoa e Como.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan è secondo in classifica, ha perso solo una partita, la prima, e dunque in serie aperta. Sono nove risultati utili consecutivi. Nell'ultimo turno di campionato i rossoneri hanno battuto 1-0 la Roma, gol di Pavlovic. In precedenza due pareggi contro le squadre nerazzurre: l'Atalanta e il Pisa.
Parma-Milan, le formazioni ufficiali
Le scelte di Cuesta e Allegri per l'anticipo serale tra Parma e Milan.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Allenatore Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Nkunku. Allenatore Allegri.
Dove vedere Parma-Milan di Serie A in TV e streaming
Parma e Milan scendono in campo tra un'ora per la partita dell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di casa ha bisogno di punti, mentre i rossoneri sono a -1 dal Napoli e vincendo si porterebbero al comando. Si parte alle ore 20:45. Diretta TV sia su Sky che su DAZN. Streaming per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.