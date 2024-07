Paolini-Vekic LIVE a Wimbledon 2-6 6-4, risultato della semifinale in diretta: Jasmine vince il 2° set e si va al terzo

Jasmine Paolini sta giocando contro Donna Vekic, la prima semifinale del torneo femminile di Wimbledon. Il punteggio è un set pari. 6-2 per Donna Vekic, poi 6-4 per Paolini. Si decide tutto al terzo set, a seguire Rybakina-Krejcikova. Entrambe le semifinali si potranno seguire in diretta TV in esclusiva su Sky. Non c'è la diretta in chiaro.

