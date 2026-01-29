Europa League
Panathinikos-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: traversa di Katris

La diretta live di Panathinikos-Roma di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

29 Gennaio 2026 20:00
Ultimo agg. 21:41
La diretta live della partita Panathinikos-Roma per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Gasperini con l'attacco decimato da infortuni e limiti del regolamento (Malen e Robinio Vaz non utilizzabili). Con Dybala, Ferguson e Dovbyk fuori spazio a Soulé falso nove. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go.

21:41

Katris colpisce la traversa! La Roma trema

Padroni di casa a un passo dal gol del vantaggio. Gran destro del 20enne greco Katris che con una botta dalla distanza di destro non riesce a trovare il gol per poco. La sua conclusione è respinta solo dalla traversa con Gollini battuto.

21:28

El Aynaoui ci prova da fuori area e la palla finisce di poco fuori

La Roma tenta di rialzare la testa dopo il rosso a Mancini. Occasione di El Aynaoui dal limite dell'area che non trova la porta, ma la Roma sembra aver ritrovato equilibrio dopo l'espulsione.

21:18

Espulso Mancini! La Roma resta in dieci uomini

La Roma resta in dieci uomini per l'espulsione di Gianluca Mancini. I giallorossi dovranno giocare con un giocatore in meno per 75 minuti. Giallo iniziale per il difensore che stende Pantovic trattenendolo in campo aperto. Protestano i greci chiedendo un provvedimento più severo. E così  l'on-field review dell'arbitro Martinez Munuera ribalta la situazione cambiando il colore del cartellino.

21:14

Incredibile occasione da gol sprecata da Ziolkowski

Altra opportunità per la Roma, stavolta dagli sviluppi di calcio d'angolo. Ottima la traiettoria di Pellegrini, impreciso Ziolkowski che da pochi passi manda fuori incredibilmente.

21:11

Occasione per Pellegrini che non riesce a tirare in porta murato dalla difesa greca

Occasione clamorosa per la Roma che non sfrutta l'errore di Lafont. Il portiere sbaglia il passaggio e consegna palla a Soulé che appoggia per Pellegrini ma il capitano giallorosso temporeggia troppo e alla fine si fa chiudere dalla difesa a pochi metri da Lafont.

21:04

Tsimikas subito pericoloso: la sua conclusione subito parata da Lafont

Tsimikas subito pericoloso: la sua conclusione subito parata da Lafont. Greci sbilanciati e passaggio di Pellegrini per la conclusione di prima intenzione del terzino parata dal portiere.

21:00

Panathinaikos-Roma in diretta, inizia la partita

Panathinaikos-Roma in diretta, è iniziata la partita.

20:45

Come arriva il Panathinaikos alla partita di oggi

Il Panathinaikos arriva a questa partita dopo aver conquistato solo due punti in campionato nelle ultime due partite consecutive intervallate dal successo in coppa nazionale. I greci in Europa League invece sono sicuri di giocarsi i playoff e difficilmente potranno puntare a un piazzamento diretto agli attavi.

20:30

Come arriva la Roma alla partita di oggi

La Roma arriva a questa sfida dopo aver pareggiato in casa contro il Milan in campionato. I giallorossi restano nelle zone nobili della classifica di Serie A mentre in Europa League sono già sicuri di un posto nei playoff che potranno evitare in caso di vittoria in Grecia. Situazione infortunati invece tremenda per Gasp che deve fare a meno di tutto l'attacco: Dybala, Ferguson e Dovbyk infortunati. Malen e Robinio Vaz non utilizzabili per via del regolamento che non consente di inserire in lista calciatori acquistati durante la fase campionato, ma solo dagli ottavi in poi.

20:23

La Roma arriva a questa sfida con un attacco incerottato

La Roma arriva a questa sfida con un attacco incerottato. Fuori per infortunio Ferguson, Dovbyk e Dybala. Malen e Robinio Vaz non possono essere utilizzati per via del regolamento Uefa. E nemmeno Arena può essere inserito in lista B. Ecco perché Soulé sarà l'attaccante.

20:11

Le formazioni ufficiali di Panthinaikos-Roma

PANATHINAIKOS (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. All. Benitez

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas; Cristante, Pellegrini; Soulé. All. Gasperini

20:00

Dove vedere Panathinikos-Roma di Serie A in TV e streaming

La partita tra Panthinaikos e Roma sarà trasmessa in diretta tv, solo per abbonati, su Sky. I tifosi e utenti potranno dunque collegarsi ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Non è prevista la visione in chiaro della partita. La sfida sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati – dopo averla scaricata – su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Bisognerà accedere con le proprie credenziali per poi sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa la possibilità di vedere la partita anche su NOW attivando il ‘Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

