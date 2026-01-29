Panathinikos-Roma 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: traversa di Katris

La partita tra Panthinaikos e Roma sarà trasmessa in diretta tv, solo per abbonati, su Sky. I tifosi e utenti potranno dunque collegarsi ai canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Non è prevista la visione in chiaro della partita. La sfida sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile per tutti gli abbonati – dopo averla scaricata – su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Bisognerà accedere con le proprie credenziali per poi sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa la possibilità di vedere la partita anche su NOW attivando il ‘Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.