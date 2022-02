Olimpiadi 2022 in diretta, le medaglie degli italiani e i risultati di oggi: Lollobrigida a caccia della medaglia

Sulla Rai, su Eurosport e Discovery si potranno seguire le Olimpiadi 2022. La Rai ha acquistato i diritti di 100 ore di gare che manderà in onda in diretta tutte su Rai 2, anche quest'anno canale olimpico. Le dirette inizieranno nel cuore della notte e termineranno attorno all'ora di pranzo. Mentre Eurosport, che si può seguire su Sky (al canale 210) e in streaming tramite DAZN, avrà una trasmissione senza interruzioni, si parte di notte alle 2 e terminerà dopo le 15. Mentre Discovery+ in streaming manderà in onda ogni singolo evento dei Giochi Olimpici 2022, come fatto già per quelli estivi di Tokyo.