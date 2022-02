Italia da sogno nel curling misto! Sei vittorie su sei: siamo in semifinale alle Olimpiadi Stefania Costantini e Amos Mosaner sono stati semplicemente straordinari, riuscendo a conquistare sei vittorie in altrettante gare. L’ultima, contro i campioni del mondo in carica, è valsa l’accesso alla semifinale olimpica.

A cura di Alessio Pediglieri

Epici: Stefania Costantini e Amos Mosaner non sono altro. Nel curling misto delle Olimpiadi di Pechino hanno strabiliato l'Italia e il mondo, con una sequenza straordinaria di vittorie nelle gare di round robin fin qui disputate. Sei volte sul ghiaccio olimpico, sei volte vincenti. Nel giorno della prima medaglia azzurra a Pechino, con la straordinaria Lollobrigida nello speed skating, è arrivato anche l'accesso matematico alla semifinale di curling del misto italiano. Un traguardo storico, che pone l'Italia tra le favorite ad una medaglia.

Nessuno lo avrebbe pronosticato alla vigilia, in un round robin infarcito di campioni e nazionali più esperte e vincenti del duo azzurro. E invece, la cavalcata sul ghiaccio è iniziata con il successo di giovedì 3 febbraio sugli Stati Uniti ed è finita (al momento, visto che ci sono altre gare da disputare) con la vittoria sulla Gran Bretagna. In mezzo, altri quattro successi tra cui l'abbandono per manifesta superiorità azzurra, della Repubblica Ceca.

Un crescendo rossiniano che non ha ammesso sbavature e ha fatto piegare il capo agli avversari di turno. Una stone dopo l'altra, gli azzurri hanno dimostrato di valere tanto e – al momento – qualcosa in più di tutti: nessuno nel round robin chiuderà con il percorso immacolato. Forse nemmeno l'Italia ma intanto dopo sei gare, il tabellino indica zero al nome sconfitte. Nel serratissimo calendario del curling dove si scende sul ghiaccio due/tre volte al giorno, la perla è stata incastonata questa mattina, con gli ultimi due successi.

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto prima l'Australia 7-3, faticando all'inizio ma uscento alla distanza con il break definitivo al settimo end. Nella seconda gara di giornata, contro i maestri scozzesi del team Gran Bretagna, hanno strabiliato tutti: vittoria per 7-4. Non un successo qualsiasi, visto che di fronte a loroStefania Costantini e Amos Mosaner avevano i campioni del Mondo in carica di specialità. Adesso, ci saranno altri tre incontri in cui si dovrà tenere alta la concentrazione, in vista della fase più delicata e difficile che vedrà l'Italia, comunque, tra le prime al mondo di specialità.

Intanto si conoscono già le date: l'Italia scenderà sul ghiaccio ancora per tre volte, contro la Cina (domenica 6 febbraio), contro la Svezia (domenica 6 febbraio) e contro il Canada (lunedì 7 febbraio). Proprio lunedì 7 febbraio quando si chiuderà il round robin e si delineerà la classifica finale si giocheranno le semifinali. Dunque, l'Italia alle 13.05 italiane di lunedì 7 febbraio si giocherà un accesso alla finale olimpica di curling misto.