L’Italia da urlo nel curling misto! Quarto successo di fila e 1° posto in classifica Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno battuto i vice campioni del mondo della Norvegia e poi costretto la Repubblic Ceca a cedere la vittoria per manifesta superiorità azzurra.

A cura di Alessio Pediglieri

Amos Mosaner e Stefania Costantini sono scatenati sul ghiaccio di Pechino per il torneo olimpico di curling misto. I due azzurri hanno conquistato il bottino pieno dopo le prime quattro prove di curling misto e si sono confermati i migliori di questo inizio di round robin. Nella notte italiana hanno superato con grande determinazione la favorita Norvegia (11-8) per poi ripetersi di prima mattina contro la Repubblica Ceca: 1-10, con match stoppato al sesto End dai cechi che alzano bandiera bianca. Ora gli azzurri guidano in testa la classifica parziale con 4 successi in altrettante gare

La gara contro la coppia ceca non ha avuto momenti di vera difficoltà per gli azzurri che hanno gestito tutti gli End a disposizione fino al massimo vantaggio di 10-1 dopo la fine del quinto. Una prestazione di grande controllo e dimostrazione di freddezza e di lucidità di Mosaner e Costantini che hanno preso il largo a metà gara per poi gestire il tutto. Una superiorità talmente evidente che alla fine del sesto End i cechi gettano la spugna e consentono la vittoria agli azzurri. Un successo importante che conferma le qualità azzurre in un torneo in cui sarà fondamentale mantenere la concentrazione anche per le restanti cinque gare e raggiungere la qualificazione alla fase successiva.

La vittoria sulla Norvegia

Al National Aquatics Centre di Pechino, l'Italia del curling misto si è fatta ancora una volta rispettare contro la Norvegia in quello che era il 3° turno del round robin. Dopo i successi ottenuti ieri contro gli Stati Uniti (8-4) e la Svizzera (8-7 all’extra-end), Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno affrontato nella notte italiana la Norvegia, vincendo per 11-8. Un successo non secondario perché la nazionale scandinava è vice campione del mondo nella disciplina ed è considerata una delle favorite per una medaglia a Pechino.

La classifica parziale