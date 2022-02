Olimpiadi Invernali 2022, il programma di oggi 14 febbraio: gli orari TV e le gare degli italiani

Le gare di oggi 14 febbraio 2022 alle Olimpiadi invernali: il programma e gli orari TV e le medaglie degli italiani ai Giochi Olimpici invernali di Pechino. Solo quattro le finali di oggi in cui si assegnano medaglie. Per l'Italia speranze affidate a Charlene Guignard e Matteo Fabbri che sognano di chiudere tra i migliori cinque della danza nel pattinaggio di figura. Nel monobob femminile Giada Andreutti vorrà chiudere al meglio la sua avventura olimpica mentre nello slopstyle femminile di freestyle a rappresentare il nostro Paese ci saranno Silvia Bertagna e Elisa Maria Nakab. Nella notte torna in pista Sofia Goggia nella terza e ultima prova della Discesa Libera dello Sci Alpino prima della gara in programma domani. Torna sul ghiaccio di Pechino l'Italia maschile del Curling con l'oro del doppio misto Amos Mosaner: gli azzurri se la vedranno con il Canada. Esordio in queste Olimpiadi Invernali per la coppia italiana del Bob a 2 formata da Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea. La diretta TV su Rai2, RaiPlay ed Eurosport. Sul sito ufficiale dei XXIV Giochi Olimpici invernali e sul sito del CONI il programma completo delle gare.

Le gare in programma oggi, lunedì 14 febbraio 2022, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022:

02:15 – PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, free dance – Charlene Guignard-Marco Fabbri

02:30 – BOB: terza manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

03:00 – FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

04:00 – BOB: quarta manche monobob donne – Italia 1 (Giada Andreutti)

04:01 – FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna, Elisa Maria Nakab

06:00 – SCI ALPINO: terza prova discesa donne – Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia

06:30 – SNOWBOARD: qualificazione 1 big air uomini – Emiliano Lauzi

07:00 – COMBINATA NORDICA: allenamento 3 Gundersen trampolino grande / 10 km – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

07:05 – CURLING: sessione 8 round robin uomini: Canada- Italia

07:15 – SNOWBOARD: qualificazione 2 big air uomini – Emiliano Lauzi

08:00 – SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini – Emiliano Lauzi

13:00 – FREESTYLE: seconda manche finale aerials donne

13:05 – BOB: prima manche bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

13:06 – SALTO CON GLI SCI: final round prova a squadre uomini

14:40 – BOB: seconda manche bob a 2 uomini – Italia 1 (Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti