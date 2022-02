Olimpiadi invernali 2022 in diretta, il programma di oggi 8 febbraio e gli orari tv: Italia in finale di curling

Tutti Giochi olimpici Invernali di Pechino 2022 si possono seguire integralmente su Eurosport collegandosi in TV sui canali 210 e 211 del pacchetto Sky, mentre su smartphone e altri devices attraverso la piattaforma Sky Go e in streaming su Now. Per il live streaming bisogna collegarsi su Eurosport Player, su TimVision attraverso Eurosport Player, con un canale dedicato in 4k per gli utenti in possesso del TimVision Box. Anche gli abbonati a Dazn, in possesso di un regolare abbonamento, possono seguire in diretta i Giochi invernali sempre a pagamento. La Rai trasmetterà solo 100 ore di diretta: si potranno vedere le Olimpiadi di Pechino 2022 in tv in chiaro su Rai2 e Rai Sport+HD (canale 57) e in streaming su RaiPlay soprattutto per quanto riguarda le gare che coinvolgono atleti italiani.