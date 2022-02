Finale curling Olimpiadi 2022, dove vedere Italia-Norvegia oggi in TV: orario e canale Oggi l’Italia del curling si gioca l’oro olimpico nella finale del doppio misto. La partita Italia-Norvegia è in programma alle ore 13.05 e sarà trasmessa in diretta TV su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.

A cura di Redazione Sport

Dove vedere la finale di curling Italia–Norvegia in diretta TV e streaming

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno regalato una storica finale all'Italia nel doppio misto del curling. Oggi scenderanno in campo contro la Norvegia – vice campioni del mondo – per giocarsi l'oro olimpico a Pechino 2022. La finale di curling Italia-Norvegia è in programma oggi martedì 8 febbraio 2022 alle ore 13.05 ora italiana al National Aquatics Centre di Pechino. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Sarà possibile seguire la partita anche sui canali Eurosport disponibili sulle piattaforme Sky e Dazn.

L'Italia del curling è ancora imbattuta nel doppio misto: dall'esordio ai giochi olimpici 2022, la coppia Constantini-Mosaner ha collezionato 10 vittorie su 10 partite giocate. La qualificazione alla finale è arrivata dopo il match con la Svezia che ha visto gli azzurri dominare per 8-1 sulla coppia svedese. Ecco tutti i dettagli e le informazioni su dove vedere la finale di curling con Constantini e Mosaner.

Dove vedere Italia-Norvegia finale Olimpiadi di curling, l'orario TV

La finale di curling doppio misto alle Olimpiadi invernali 2022 si gioca oggi alle 13:05 ora italiana. Sarà possibile seguire la partita di Constantini e Mosaner sintonizzandosi su Rai sport – canale 47 del digitale terrestre – che trasmetterà la partita in diretta TV e in chiaro. In alternativa, la diretta integrale del match sarà visibile sui canali Eurosport disponibili per gli abbonati su Sky – canali 210 e 211 – e su Dazn.

Dove vedere Italia-Norvegia finale di curling in streaming

Italia-Norvegia si potrà seguire anche in streaming. La diretta streaming è disponibile gratuitamente su RaiPlay. Sarà possibile seguire la partita in streaming anche tramite l'app SkyGo e Now oltre che su Dazn.