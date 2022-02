Quando si gioca la finale di curling con l’Italia alle Olimpiadi Invernali: orario tv e avversaria L’Italia nel curling misto si gioca l’accesso della finale olimpica contro la Svezia. Se Constantini-Mosaner vincono, l’appuntamento per l’oro è fissato per martedì 8 febbraio alle 13:05.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia del curling nel doppio misto si presenta come la nazionale da battere a Pechino 2022. Nel caso vinca la semifinale contro la Svezia, l'Italia scenderà ancora sul ghiaccio per giocarsi l'oro olimpico martedì 8 febbraio. Il curling misto sta regalando emozioni grandissime con la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner che hanno dominato nel Round Robin, il girone che permetteva l'accesso alla semifinale del torneo olimpico. Un dominio assoluto in partenza, poi confermato da una serie irresistibile di vittorie: nove su nove! Così

Martedì 8 febbraio si disputerà la doppia finale del curling misto, che vedrà di scena anche l'Italia. Il programma olimpico prevede la finale per il terzo/quarto posto – medaglia di bronzo – di scena alle 7:05 italiane. La finale primo/secondo posto che determinerà il titolo dei Giochi con la medaglia d'oro si giocherà a partire dalle 13:05, sempre orario italiano. Se l'Italia batterà in semifinale la Svezia, si giocherà il titolo olimpico contro la vincente di Norvegia-Gran Bretagna martedì 8 febbraio alle 13:05.

Quando si gioca la finale di curling con Constantini e Mosaner alle Olimpiadi di Pechino

Stefania Constantini e Amos Mosaner scendono sul ghiaccio di Pechino per la finale olimpica del curling misto, martedì 8 febbraio dopo aver superato brillantemente il round robin, da assoluti protagonisti. L'orario di inizio della sfida che vale la medaglia d'oro è alle 13:05. Alle 7:05 è invece prevista quella per la medaglia di bronzo.

Dove vedere la finale dell’Italia di curling alle Olimpiadi invernali: gli orari TV

Una parte delle Olimpiadi invernali è trasmessa in chiaro senza costi aggiuntivi dalla Rai che detiene i diritti per 100 ore di diretta dell’evento. La Rai trasmetterà tutte le gare degli azzurri quindi anche la finale di curling misto. Le emittenti di riferimento sono Rai2 e RaiSport mentre per lo streaming c'è RaiPlay. Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono trasmesse integralmente, ma in questo caso dietro abbonamento e a pagamento, anche da Discovery+ e da Eurosport. Eurosport, oltre che su Sky e Now, è un canale disponibile sulla piattaforma Dazn che permette la visione delle Olimpiadi con lo stesso pacchetto utilizzato per il calcio. La diretta della finale di curling misto inizierà alle 13:00 italiane.

Contro chi gioca l’Italia: l’avversaria nella finale di curling a Pechino 2022

L'Italia si è ben comportata nel round robin, la prima fase del torneo di curling a Pechino dove ha conquistato l'accesso alla semifinale. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno infatti conquistato questo storico traguardo con ben turni d'anticipo, portandosi sul 6-0 (sei vittorie e zero sconfitte) dopo i primi sei incontri sul ghiaccio di Pechino. Nella semifinale, l'Italia gioca contro la Svezia, lunedì 7 febbraio alle 13:05. Se vincerà, andrà a giocarsi la medaglia d'oro contro la vincente di Norvegia-Gran Bretagna, se perderà ci si giocherà il bronzo con la perdente dell'altra semifinale.