L’Italia del curling esagera alle Olimpiadi, Canada ko: spazzati via anche i campioni uscenti L’Italia del curling è favolosa alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gli azzurri battono anche il Canada campione uscente centrando il nono successo in nove gare.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia del curling non ha alcuna voglia di smettere di stupire alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Gli azzurri avevano già conquistato il pass diretto alla semifinale nella giornata di sabato quando, con sei vittorie su sei, avevo centrato l'obiettivo con largo anticipo. Nella notte italiana, a Pechino, nel torneo di coppia mista, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno fatto anche meglio. Gli azzurri si sono infatti imposti anche sul Canada con il punteggio di 8-7 nell'extra end chiudendo addirittura la prima fase del torneo da imbattuti.

Sono nove vittorie in altrettanti incontri disputati fino a questo momento, ma soprattutto la soddisfazione di aver mandato a casa anche i campioni olimpici uscenti del Canada. Alle 13:05 italiane, gli azzurri dovranno così giocarsi le proprie chance di medaglia sfidando la Svezia che avevano già battuto in questo filotto di 9 gare senza sconfitta. L'altra semifinale vedrà invece sfidarsi Norvegia contro Gran Bretagna. Sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese l’Italia ha dunque eliminato i campioni di PyeongChang 2018 nonostante il fatto che John Morris fosse però affiancato da un’altra atleta, Kaitlyn Lawes, e non dalla deludente Rachel Homan.

L'Italia è riuscita a mantenere la concentrazione anche se già consapevole di un posto in semifinale. Gli azzurri giocano in maniera precisa e nel finale di gara hanno anche corso il rischio di perdere la sfida. Il Canada infatti aveva il vantaggio dell’ultimo tiro, ma Horman è stata ancora un disastro e così l'Italia si è ritrovata tra le mani un'occasione d'oro impossibile da sbagliare. Le due stone erano decisamente vicine ed è servito andare a misurare col compasso: l’Italia ha la meglio per un millimetro spedendo a casa i campioni in carica e volando in semifinale da imbattuta con la soddisfazione di aver spodestato i canadesi nello sport in cui sono assolutamente i migliori al mondo.