Italia dominante nel curling misto! 10 vittorie su 10, siamo in finale alle Olimpiadi Strepitosa semifinale del misto azzurro con Stefania Constantini e Amos Mosaner che strapazzano la Svezia 8-1. E’ finale olimpica per l’oro, che si giocherà martedì 8 alle 13:05.

A cura di Alessio Pediglieri

Non c'è storia nella semifinale di curling a Pechino 2022 e l'Italia composta dal duo Stefania Constantini e Amos Mosaner raggiungono una più che meritata finale olimpica che si giocherà martedì 8 febbraio alle 13:05 per una medaglia d'oro. Una gara senso unico con la Svezia (bronzo mondiale) mai in partita per un successo schiacciante: 8-1 con un End d'anticipo che dimostrazione la forza e la supremazia olimpica!

Amos Mosaner e Stefania Constantini erano impegnati nella prima semifinale di giornata contro Almida de Val e Oskar Eriksson, il duo svedese. Contro la Svezia, l'Italia aveva già giocato nel round-robin, ma in semifinale tutto si è azzerato anche se gli svedesi si sono qualificati per il rotto della cuffia (grazie all'ultimo successo azzurro contro il Canada). Una semifinale che si annunciava tiratissima ed equilibrata ma che ha visto subito l'Italia scappare via.

La concentrazione degli azzurri, contro la Svezia, dominata 8–1 in semifinale!

Il break importante arriva subito tra il secondo e il terzo End con l'Italia che scappa 4-0 anche per alcuni errori degli svedesi poco lucidi in fase di controllo delle stone. Perfetti Constanti e Mosaner che non sbagliano un colpo mettendo immediatamente la giusta pressione. E la Svezia va in confusione nel quinto end quando pur avendo il vantaggio dell'ultima stone sbaglia la strategia e apre alla fuga azzurra con l'Italia che si porta sul 5-0 e vola verso la finale più importante. Il 6-0 arriva senza problemi con la nazionale svedese in black out mentre la coppia azzurra non solo gestisce il vantaggio ma macina stone perfette al centro della pista, scappando in modo inarrestabile.

Gli altri azzurri del curling che applaudono la prova di Stefania e Amos in semifinale

Il settimo end è decisivo: l'Italia allunga ancora in modo prepotente con Stefania Constantini che non fallisce l'ultima stone che regala l'accesso alla finale più bella. La stone dell'azzurra è a dir poco perfetta e porta gli azzurri sull'8-1. Imprendibili, con un solo End a disposizione, gli azzurri festeggiano e così il match si conclude con un turno d'anticipo a dimostrazione della grandissima prova del misto italiano.

Il round robin che ha aperto le danze sul ghiaccio olimpico aveva visto l'Italia protagonista assoluta, con un dominio a tratti impressionante. Dopo essersi aggiudicata la semifinale con ben tre gare d'anticipo, la coppia formata da Constantini e Mosaner ha mantenuto altissima la concentrazione, riuscendo a chiudere imbattuta dopo i 9 turni in programma. Sotto i colpi azzurri sono caduti tutti anche i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna e il Canada, campione olimpico uscente. Un crescendo che ha strabiliato tutti ma ha espresso il massimo livello del curling della nostra nazionale arrivata in semifinal come la vera squadra da battere. Adesso, spazio alla finale olimpica che si gioca martedì 8 febbraio.