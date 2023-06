Oggi Sinner-Bublik e Musetti-Rune, orari TV e dove vedere in diretta e streaming le partite di tennis

Scendono in campo oggi i due migliori tennisti italiani, entrambi disputeranno un incontro dei quarti di finale. Ad Halle in Germania Jannik Sinner, testa di serie numero 4, sfiderà Bublik, un avversario senz'altro insidioso. Ma il miglior Sinner è favorito. Mentre al Queen's, sui meravigliosi prati londinesi, tocca a Lorenzo Musetti che giocherà contro il danese Holger Rune, numero 2 del seeding ma non proprio uno specialista dell'erba. Sinner-Bublik in campo alle 12 in diretta in chiaro su Supertennis, mentre Musetti-Rune non inizierà prima delle 15 al Queen's e si potrà seguire su Sky.

Atp Halle, oggi Sinner-Bublik: orario e dove vederla

Si disputa oggi la partita dei quarti di finale del torneo di Halle tra Jannik Sinner e Alexander Bublik. Il match inizierà alle ore 12. L'orario è prestabilito ed è certo. Perché Sinner-Bublik aprirà il programma di venerdì 23 giugno ad Halle. L'incontro si potrà seguire in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Diretta streaming su supertennis.tv, SupertenniX.

Dove vedere la partita di Musetti contro Rune al Queen's

La partita tra Lorenzo Musetti e Holger Rune sarà invece la seconda del programma di giornata al Queen's. Musetti e Rune non scenderanno in campo prima delle ore 15. I diritti TV del torneo 500 del Queen's appartengono invece a Sky, che trasmetterà l'incontro sui canali 201 e 205. In streaming Musetti-Rune sarà visibile tramite Sky Go e NOW.

Le partite di tennis di oggi 23 giugno

Sinner-Bublik e Musetti-Rune sono le partite principali per noi italiani in questa giornata di tennis, ma in campo ad Halle scenderanno anche Daniil Medvedev e Andrey Rublev, teste di serie numero 1 e numero 3. Mentre al Quuen's sarà di scena Alcaraz con Dimitrov.

0