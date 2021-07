Ha convocato 27 calciatori per il ritiro José Mourinho, che è in attesa di più di un colpo di mercato e dei calciatori che hanno disputato gli Europei, e lo stanno disputando come Cristante. Sono stati esclusi otto giocatori che con una lettera hanno saluto che non devono presentarsi a Trigoria per il ritiro pre-campionato. Sono dunque in automatico sul mercato otto calciatori. Non ci sono grosse sorprese, ma non si pensava che il portoghese escludesse anche Kluivert e Pedro, fuori con Olsen, Nzonzi, Santon, Pastore, Coric e Fazio. Tutti loro adesso dovranno trovarsi una nuova squadra. C'è tempo fino al 31 agosto.