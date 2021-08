Ultime notizie di calciomercato LIVE: assalto Juve a Icardi. Anguissa al Napoli

Le notizie di mercato di oggi lunedì 30 agosto. La Juventus si prepara ad ufficializzare Moise Kean, ma continua a seguire Icardi. L'argentino gradirebbe il trasferimento a Torino, ma il suo futuro potrebbe dipendere dalla possibile cessione di Mbappé. A centrocampo Witsel e Pjanic sono ancora nomi caldi. Il Milan nelle ultime ore di trattative prova a chiudere il colpo Faivre, ma manca l'intesa con il Brest. Sullo sfondo Messias che piace al Torino in pressing con il Leicester per Praet.

L'Atalanta si prepara a chiudere definitivamente per Kopmeiners che in lacrime si è congedato dall'AZ. Suggestione Petagna per la Dea che resta però in orbita Samp. L'attaccante che ieri ha segnato il gol decisivo contro il Genoa, deciderà il suo futuro con il Napoli. A proposito degli azzurri, accordo raggiunto con il Fulham per Anguissa. Per l'Inter le ultime ore di mercato potrebbero essere decisive per sfoltire ulteriormente la rosa.

