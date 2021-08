Ultime notizie di calciomercato LIVE: Kean alla Juventus, visite e firma. Bakayoko a Milano

Le notizie di calciomercato di oggi 29 agosto. Moise Kean è arrivato a Torino ieri sera poco dopo il ko della Juventus contro l'Empoli, e nella giornata di oggi dopo le visite mediche di rito firmerà il contratto che lo legherà alla Juventus. Il mercato dei bianconeri non è finito visto che in mediana, anche senza la cessione di McKennie potrebbe arrivare un altro giocatore: Witsel in pole, rispetto a Tolisso e Pjanic. Stesso discorso per Bakayoko, sbarcato a Milano. Visite per il francese e già nel pomeriggio potrebbe arrivare l'ufficialità da parte del Milan. Rossoneri che continuano a seguire Corona, con Messias sempre sullo sfondo. Attenzione alla pista Faivre, con il calciatore in rotta con lo Strasburgo.

L'Inter ha trovato l'accordo con Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto che dovrebbe essere formalizzato già nelle prossime ore. Ora i nerazzurri puntano a sfoltire la rosa, con diverse pedine in uscita. Atalanta molto attiva e ad un passo da Koopmeiners dell'AZ Alkmaar. Occhi puntati anche su Amrabat, che piace al Napoli, e Thorsby. La Fiorentina è riuscita a trattenere alla propria corte Vlahovic, il centravanti dopo il gol al Torino, si è detto soddisfatto della sua permanenza in viola.

0 nuovi aggiornamenti