Nonostante l'offerta dell'Arsenal e il forte interesse del Borussia Dortmund il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha ormai deciso: vuole solo la Juventus. Al termine degli Europei le parti si siederanno intorno al tavolo per trovare un accordo su prezzo del cartellino e formula dell'operazione.

L'Inter è in pressing sul Chelsea per il laterale Davide Zappacosta che dovrebbe lasciare Londra. I nerazzurri sono alla ricerca del sostituto di Hakimi che a breve sarà annunciato dal Psg e al momento il terzino azzurro è davanti a Hector Bellerin dell'Arsenal.

La Roma sta per cedere Pau Lopez e Under all'Olympique Marsiglia per 27 milioni di euro: accordo trovato tra le parti. I giallorossi vicinissimi alla chiusura della trattativa con il Wolverhampton per il portiere Rui Patricio e si preparano ad nuovo affondo per il centrocampista svizzero dell'Arsenal Xhaka.

Ancora in stallo la trattativa tra Milan e Brescia per il riscatto di Tonali: l'incontro di ieri ha avvicinato le parti (Cellino ha accettato di fare un ulteriore sconto), ma non ha ancora portato ad un'intesa definitiva. In uscita dai rossoneri Tommaso Pobega di rientro dopo il prestito allo Spezia: sul centrocampista c'è il pressing dell'Atalanta che nelle ultime ore ha presentato un'offerta non molto distante dai 12 milioni di euro che chiede il Milan.

La cessione di Mario Rui al Galatasaray è vicina: offerta dei turchi da 5 milioni di euro soddisfa i partenopei. Adesso la decisione spetta al calciatore. Intano i campani hanno bloccato il portiere Vlaclik in scadenza con il Siviglia in attesa della probabile uscita di Ospina. La Lazio aspetta l'offerta del Psg per Correa e avvicina i primi obiettivi: ad un passo lo svincolato Hysaj e il centrocampista del Bordeaux Basic. Il Genoa lavora al ritorno di Diego Perotti.