Josè Mourinho è appena sbarcato a Roma. Il tecnico portoghese inizia ufficialmente il suo nuovo capitolo come nuovo allenatore della Roma. Atterrato a Ciampino con un volo privato guidato dallo stesso presidente giallorosso Ryan Friedkin. Lo Special One ha subito mostrato fiero la sciarpa giallorossa ai tifosi romanisti. Tanti i sostenitori della Roma all'aeroporto in attesa di strappare una foto o una frase al nuovo allenatore dei giallorossi. Mourinho è arrivato a bordo di un auto scortata da diverse auto della polizia.

Appesa al finestrino proprio la sciarpa giallorosso e il saluto a tutto il popolo romanista che ha fatto esplodere di gioia le centinaia di persone che hanno atteso sotto il sole l'arrivo dello Special One. Mourinho adesso dovrà osservare un periodo di quarantena di cinque giorni prevista dal ministero della Salute per chi ha calcato il suolo britannico nelle due settimane precedenti all'arrivo in Italia (è stato in Inghilterra negli ultimi giorni). Nessun permesso speciale per l'allenatore portoghese che dovrà attendere ancora qualche giorno prima di ricevere il meritato bagno di folla a tinte giallorosse.

