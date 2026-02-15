Napoli-Roma 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Malen

La diretta live della partita Napoli-Roma per la 25ª giornata di Serie A. Il risultato di 0-1: gol al 6° minuto di Malen. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Roma in vantaggio con Malen al 6°
Ha segnato Malen! Napoli-Roma 0-1. Il vantaggio dei giallorossi arriva al 6° minuto grazie a una bella ripartenza di Zaragoza che serve l'olandese che la mette dentro.
Napoli-Roma in diretta, inizia la partita
Napoli-Roma in diretta, è iniziata la partita al Maradona.
Come arriva la Roma a questa partita
La Roma arriva a questa partita dopo aver vinto lunedì sera la sfida valida per il posticipo di campionato contro il Cagliari. La doppietta di Malen ha fatto sorridere Gasperini che ritrova i gol degli attaccanti. Al Maradona il tecnico dei giallorossi avrà a disposizione anche Paulo Dybala che potrebbe tornare titolare proprio dietro alla punta olandese. Al suo fianco uno tra Soulé, Pellegrini e Zaragoza.
Come arriva il Napoli a questa sfida
Il Napoli arriva a questa partita dopo aver perso in settimana la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. In campionato invece gli azzurri sono reduci dal successo in extremis in casa del Genoa grazie a un rigore di Hojlund nel finale di partita. In classifica la squadra di Conte è ora ferma al 3 posto con 49 punti e a 3 punti proprio sui giallorossi e sulla Juventus ferme a 46.
Napoli-Roma, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Roma:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka,Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Pellegrini, Zaragoza; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Dove vedere Napoli-Roma di Serie A in TV e streaming
Napoli-Roma è il match valido per la 25^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Conte e quella di Gasperini sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv ed accedere alla finestra dedicata all'evento. In streaming la partita sarà trasmessa sempre sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure accedendo dal sito di DAZN con le proprie credenziali. Telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.