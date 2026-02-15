Napoli-Roma 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Malen

Napoli-Roma è il match valido per la 25^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Conte e quella di Gasperini sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv ed accedere alla finestra dedicata all'evento. In streaming la partita sarà trasmessa sempre sull'app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet oppure accedendo dal sito di DAZN con le proprie credenziali. Telecronaca di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.