Serie A
video suggerito
Live

Napoli-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro si divora il gol

La diretta live di Napoli-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
25 Ottobre 2025 17:00
Ultimo agg. 18:16
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Napoli-Inter per l'ottava giornata di Serie A. Scontro ad alta quota per Antonio Conte e Cristian Chivu: gli azzurri devono riscattarsi dopo due sconfitte pesantissime tra campionato e coppa, i nerazzurri cercano scommesse contro le grandi per tenere il passo del Milan e puntare alla vetta della classifica. Diretta TV e in streaming su DAZN.

18:15

Brutto fallo di Lautaro su Buongiorno, proteste del Napoli

Brutto fallo di Lautaro su Buongiorno, proteste del Napoli. Gli azzurri contestano la decisione dell'arbitro di non ammonire il capitano dell'Inter per questo intervento dell'argentino sul difensore che resta a terra dolorante.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:11

Bastoni a un passo dal gol

Immagine

Bastoni a un passo dal gol. Il calcio d'angolo battuto da Calhanoglu finisce sulla testa del difensore nerazzurro che colpisce bene ma la sua conclusione finisce di pochissimo fuori.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:01

Inizia Napoli-Inter

Inizia Napoli-Inter.

A cura di Fabrizio Rinelli
18:00

Napoli-Inter in diretta, inizia la partita

Tutto è pronto allo stadio Maradona, le squadre scendono in campo per la grande sfida: comincia Napoli-Inter.

A cura di Ada Cotugno
17:45

Come arriva l'Inter

Immagine

Umore diametralmente opposto per la squadra di Cristian Chivu: i dubbi di inizio stagione hanno lasciato spazio a grandi certezze, con l'allenatore che ha trovato la sua identità e la squadra che lo segue con grande entusiasmo. In Champions sono reduci dalla trasferta fruttuosa contro l'Union Saint-Gilloise, mentre in campionato hanno avuto la meglio nel big match contro la Roma, vinto per 1-0.

A cura di Ada Cotugno
17:30

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

Immagine

Non è un buon momento per il Napoli che sta vivendo settimane di grande tumulto e incertezza. Nell'ultima partita di campionato è arrivata la sconfitta inaspettata contro il Torino e in Champions League i ragazzi di Antonio Conte sono stati travolti dal PSV per 6-2, un risultato che ha aperto la porta a molte polemiche. Contro l'Inter l'obiettivo sarà quello di rialzare la testa, ma sono attesi da una gara difficile.

A cura di Ada Cotugno
17:15

Napoli-Inter le formazioni ufficiali

x

A cura di Ada Cotugno
17:12

Napoli-Inter, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Cristian Chivu

A cura di Fabrizio Rinelli
17:00

Dove vedere Napoli-Inter di Serie A in TV e streaming

Napoli-Inter si giocherà oggi alle 18:00 allo stadio Maradona di Napoli. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV e in streaming attraverso l'app DAZN, oppure da pc collegandosi al sito web dell'emittente e accedendo con le credenziali del proprio abbonamento.

A cura di Ada Cotugno
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Serie A
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views