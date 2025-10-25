Napoli-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro si divora il gol

Non è un buon momento per il Napoli che sta vivendo settimane di grande tumulto e incertezza. Nell'ultima partita di campionato è arrivata la sconfitta inaspettata contro il Torino e in Champions League i ragazzi di Antonio Conte sono stati travolti dal PSV per 6-2, un risultato che ha aperto la porta a molte polemiche. Contro l'Inter l'obiettivo sarà quello di rialzare la testa, ma sono attesi da una gara difficile.