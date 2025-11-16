MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Valencia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per GP Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Gara in programma oggi alle 14:00: Bezzecchi in pole, Bagnaia partirà addirittura sedicesimo. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 18. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Griglia di Partenza GP Valencia
1ª fila: Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio
2ª fila: Fernandez, Acosta, Quartararo
3ª fila: Morbidelli, Miller, Aldeguer
4ª fila: Mir, Zarco, Ogura
5ª fila: Marini, Alex Espargarò, Binder
6ª fila: Bagnaia, Martin, Oliveira
7ª fila: Rins, Bastianini, Viñales
8ª fila: Bulega, A. Fernandez, Chantra
Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio: i tempi
Bezzecchi è stato il più veloce ed ha conquistato l'ultima pole position della stagione con la sua Aprilia, che ha chiuso molto bene il campionato. In prima fila con lui Alex Marquez e Di Giannantonio. In sesta fila Bagnaia. Alex Marquez ha invece vinto la Sprint Race davanti al connazionale Pedro Acosta e Raul Fernandez.
Le caratteristiche del circuito di Valencia per il GP di oggi
Circuito inaugurato nel 1998 ha un rettilineo lungo oltre 800 metri. La Formula 1 lo ha usato in passato solo per qualche test, per le Moto invece è un tracciato che fa parte già da qualche anno del calendario della MotoGP.
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
La gara di Valencia si potrà seguire in diretta TV dalle ore 16 in chiaro su TV8, ma in differita. Lo streaming gratuito sarà su tv8.it.
MotoGP, oggi il GP Valencia: orari TV8 e Sky della diretta
Si disputa oggi il Gran Premio di Valencia, l'ultimo della stagione 2025. Sono stati già assegnati le prime tre posizioni della classifica, ma non per questo non si attende l'ultimo appuntamento del campionato che prenderà il via alle ore 14. Diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP). Streaming con Sky Go e NOW. In chiaro la gara si potrà seguire in differita su TV8 dalle ore 16, con streaming da quell'ora su tv8.it.