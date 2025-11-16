MotoGP
video suggerito
Live

MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Valencia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP Valencia della Motogp 2025: piloti in pista alle 14:00. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro.

Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
Immagine
Circuit Ricardo Tormo - Valencia
Valencia GP
Immagine

Lunghezza circuito

4,010 KM

numero giri

27

Distanza totale

108,140 KM
16 Novembre 2025 6:00
Ultimo agg. 8:02
0 CONDIVISIONI
Immagine

La MotoGP torna in pista oggi per GP Valencia sul circuito Ricardo Tormo. Gara in programma oggi alle 14:00: Bezzecchi in pole, Bagnaia partirà addirittura sedicesimo. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 18. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

Griglia di Partenza GP Valencia

1ª fila: Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio
2ª fila: Fernandez, Acosta, Quartararo
3ª fila: Morbidelli, Miller, Aldeguer
4ª fila: Mir, Zarco, Ogura
5ª fila: Marini, Alex Espargarò, Binder
6ª fila: Bagnaia, Martin, Oliveira
7ª fila: Rins, Bastianini, Viñales
8ª fila: Bulega, A. Fernandez, Chantra

08:00

Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio: i tempi

Bezzecchi è stato il più veloce ed ha conquistato l'ultima pole position della stagione con la sua Aprilia, che ha chiuso molto bene il campionato. In prima fila con lui Alex Marquez e Di Giannantonio. In sesta fila Bagnaia. Alex Marquez ha invece vinto la Sprint Race davanti al connazionale Pedro Acosta e Raul Fernandez.

A cura di Alessio Morra
07:00

Le caratteristiche del circuito di Valencia per il GP di oggi

Circuito inaugurato nel 1998 ha un rettilineo lungo oltre 800 metri. La Formula 1 lo ha usato in passato solo per qualche test, per le Moto invece è un tracciato che fa parte già da qualche anno del calendario della MotoGP.

A cura di Alessio Morra
06:30

MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi

1ª fila: Bezzecchi, Alex Marquez, F. Di Giannantonio
2ª fila: Fernandez, Acosta, Quartararo
3ª fila: Morbidelli, Miller, Aldeguer
4ª fila: Mir, Zarco, Ogura
5ª fila: Marini, Alex Espargarò, Binder
6ª fila: Bagnaia, Martin, Oliveira
7ª fila: Rins, Bastianini, Viñales
8ª fila: Bulega, A. Fernandez, Chantra

A cura di Alessio Morra
06:15

Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming

La gara di Valencia si potrà seguire in diretta TV dalle ore 16 in chiaro su TV8, ma in differita. Lo streaming gratuito sarà su tv8.it.

A cura di Alessio Morra
06:00

MotoGP, oggi il GP Valencia: orari TV8 e Sky della diretta

Si disputa oggi il Gran Premio di Valencia, l'ultimo della stagione 2025. Sono stati già assegnati le prime tre posizioni della classifica, ma non per questo non si attende l'ultimo appuntamento del campionato che prenderà il via alle ore 14. Diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP). Streaming con Sky Go e NOW. In chiaro la gara si potrà seguire in differita su TV8 dalle ore 16, con streaming da quell'ora su tv8.it.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
MotoGP
News Calendario Classifica
MotoGP
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
MotoGP
api url views