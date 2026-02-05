MotoGP live, test Sepang 2026 in diretta, tempi e classifica dell’ultima giornata: Alex Marquez svetta al mattino nel dominio Ducati

Oggi la MotoGP torna in pista per l'ultimo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Sepang. Sul tracciato malese ci saranno tutti i piloti in griglia fatta eccezione per gli infortunati Aldeguer, Martin e Quartararo. Occhi puntati sulle Ducati e sulla Honda che nel day-2 di ieri con Mir ha piazzato quella che fin qui è la miglior prestazione cronometrica dell'intero test. La prima sessione è andata in scena nella notte italiana, alle 7 la seconda e ultima sessione che si conclude alle ore 11. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.