MotoGP live, test Sepang 2026 in diretta, tempi e classifica dell’ultima giornata: Alex Marquez svetta al mattino nel dominio Ducati

In diretta i test MotoGp Sepang 2026 in diretta tv: i tempi e la classifica del terzo ed ultimo giorno di test.

5 Febbraio 2026 6:00
Ultimo agg. 7:33
Immagine

Oggi la MotoGP torna in pista per l'ultimo giorno dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Sepang. Sul tracciato malese ci saranno tutti i piloti in griglia fatta eccezione per gli infortunati Aldeguer, Martin e Quartararo. Occhi puntati sulle Ducati e sulla Honda che nel day-2 di ieri con Mir ha piazzato quella che fin qui è la miglior prestazione cronometrica dell'intero test. La prima sessione è andata in scena nella notte italiana, alle 7 la seconda e ultima sessione che si conclude alle ore 11. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.

07:33

Molta azione in pista: long run per Bagnaia e le Honda

In questa prima mezzora della seconda sessione odierna di test a Sepang c'è stata molta azione in pista con già ben 10 piloti ad aver saggiato le condizioni del tracciato malese. Quelli che hanno girato di più fin qui sono Pecco Bagnaia con la Ducati e gli alfieri Honda Joan Mir, Luca Marini e Diogo Moreira che hanno effettuato long run da oltre 12 giri.

A cura di Michele Mazzeo
07:15

I tempi della sessione mattutina a Sepang: Alex Marquez mette in fila le Ducati

Dominio Ducati nella sessione mattutina di questo ultimo giorno di test della MotoGP 2026 a Sepang. A dettare il passo è stato Alex Marquez con la GP26 del team Gresini, alle sue spalle i suo tre parimoto: Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi si infila tra le Desmosedici precedendo Franco Morbidelli.

Immagine
A cura di Michele Mazzeo
07:00

Test MotoGP in diretta, comincia l'ultima sessione dei test 2026 di Sepang

Semaforo verde a Sepang. Dopo la pausa pranzo, i piloti possono ora tornare in pista per effettuare l'ultima sessione di prove per questo primo test pre-stagionale della MotoGP 2026.

A cura di Michele Mazzeo
06:45

Occhi puntati sul box Yamaha a Sepang

Questi test finora non hanno sorriso alla Yamaha che il primo giorno ha perso Fabio Quartararo infortunatosi in seguito ad una caduta e che il secondo giorno è stata costretta a restare precauzionalmente ai box con tutti i suoi piloti a causa di un'allarme sicurezza scattato per il nuovo motore V4 delle M1. Inevitabilmente oggi tutti gli occhi saranno puntati sul box Yamaha per capire se e in che termini il problema sia stato definitivamente risolto.

A cura di Michele Mazzeo
06:30

I risultati della seconda giornata dei test MotoGP 2026 di Sepang: la classifica dei tempi di ieri

A svettare nella classifica dei tempi della seconda giornata dei test della MotoGP 2026 andata in scena ieri sul circuito di Sepang è stato Joan Mir con la Honda.

I migliori tempi del day-2

  1. Joan Mir (Honda) 1:56.874
  2. Franco Morbidelli (VR46) +0.109
  3. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.175
  4. Pedro Acosta (KTM) +0.242
  5. Maverick Vinales (Tech3) +0.252
  6. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.267
  7. Raul Fernandez (Trackhouse) +0.400
  8. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.428
  9. Ai Ogura (Trackhouse) +0.502
  10. Enea Bastianini (Tech3) +0.676
  11. Luca Marini (Honda) +0.691
  12. Alex Marquez (Gresini) +0.790
  13. Brad Binder (KTM) +0.879
  14. Johann Zarco (LCR) +1.472
  15. Marc Marquez (Ducati) +1.512
  16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.692
  17. Diogo Moreira (LCR) +1.697
A cura di Michele Mazzeo
06:15

Motogp, a che ora iniziano i test oggi a Sepang: l'orario

Dopo la sessione mattutina  andata in scena nella notte italiana, la sessione pomeridiana dell'ultimo giorno dei test MotoGP 2026 di Sepang inizierà quando in Italia saranno le ore 7.

A cura di Michele Mazzeo
06:00

I test MotoGP a Sepang non sono in diretta tv: come vederli su Sky

I test della MotoGP 2026 che si chiudono oggi a Sepang non si possono vedere in diretta TV e live streaming. Sky trasmetterà un appuntamento quotidiano: "Reparto Corse Test MotoGP", nel pomeriggio su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder satellitare), in replica su Sky Sport MotoGP (canale 208). La piattaforma ufficiale della MotoGP propone il TimingPass per il live timing e contenuti editoriali dedicati, sia a metà giornata che a fine test.

A cura di Michele Mazzeo
