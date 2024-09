Manchester City-Inter LIVE, la diretta della partita di Champions League

Manchester City-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico. Per la squadra di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Clarence Seedorf e Fernando Llorente in diretta dal City of Manchester Stadium. A bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.