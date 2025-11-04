Champions League
Juventus-Sporting LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live di Juventus-Sporting Clube de Portugal di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

4 Novembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:46
Immagine

La diretta live della partita Juventus-Sporting Clube de Portugal per la 4ª giornata di Champions. Torna a disposizione Yildiz di Spalletti, ballottaggio tra Openda e Conceicao, davanti Vlahovic favorito su David. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. (link al pezzo)

20:45

Come arriva lo Sporting alla partita di Champions League

Lo Sporting ha sei punti in classifica nella League Phase: i portoghesi hanno battuto il Kairat (4-1) e il Marsiglia (2-1) ma hanno perso 2-1 in casa del Napoli. Nell'ultimo turno di Primeira Liga la squadra di Rui Borges ha vinto 2-0 contro il Futebol Clube de Alverca.

20:30

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

Immagine

Esordio europeo sulla panchina della Juventus per Luciano Spalletti, che al suo debutto in campionato ha vinto 2-1 a Cremona: i bianconeri vengono dalla seconda vittoria consecutiva dopo quella sull'Udinese nel precedente turno di campionato.

La Juve in Champions League è ferma a quota 2 punti in classifica, i portoghesi invece hanno vinto due delle prime tre uscite europee.

20:15

Juventus-Sporting, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Juventus e Sporting Clube.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopemeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Mckennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.

SPORTING (4-2-3-1):Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges

20:00

Dove vedere Juventus-Sporting di Champions League in TV e streaming

Immagine

La partita tra Juventus e Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet o pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è Sky Go (app), l'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand legato a Sky (app e browser). La telecronaca del match sarà a cura di Fabio Caressa e Aldo Serena.

