Juventus-Sporting LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

Come arriva lo Sporting alla partita di Champions League
Lo Sporting ha sei punti in classifica nella League Phase: i portoghesi hanno battuto il Kairat (4-1) e il Marsiglia (2-1) ma hanno perso 2-1 in casa del Napoli. Nell'ultimo turno di Primeira Liga la squadra di Rui Borges ha vinto 2-0 contro il Futebol Clube de Alverca.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
Esordio europeo sulla panchina della Juventus per Luciano Spalletti, che al suo debutto in campionato ha vinto 2-1 a Cremona: i bianconeri vengono dalla seconda vittoria consecutiva dopo quella sull'Udinese nel precedente turno di campionato.
La Juve in Champions League è ferma a quota 2 punti in classifica, i portoghesi invece hanno vinto due delle prime tre uscite europee.
Juventus-Sporting, le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali di Juventus e Sporting Clube.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopemeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Mckennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.
SPORTING (4-2-3-1):Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trincao, Goncalves; Ioannidis. Allenatore: Rui Borges
Dove vedere Juventus-Sporting di Champions League in TV e streaming
La partita tra Juventus e Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet o pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è Sky Go (app), l'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand legato a Sky (app e browser). La telecronaca del match sarà a cura di Fabio Caressa e Aldo Serena.