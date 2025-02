Juventus-Empoli LIVE, risultato in diretta della partita dei quarti di Coppa Italia

La diretta live della partita Juventus-Empoli valida per i quarti di Coppa Italia. La formazione di Thiago Motta e quella di D'Aversa si sfidano per un posto in semifinale. Chi vince affronterà il Bologna. Diretta TV su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

0

6 minuti fa 20:10 Cosa succede in caso di parità, il regolamento e chi passa Se dovesse terminare in parità al 90′ Juventus-Empoli non si giocheranno i tempi supplementari e si passerà direttamente ai calci di rigore. Per semifinali e finale invece in caso di parità torneranno i supplementari. A cura di Alessio Morra 15 minuti fa 20:01 Juventus-Empoli, le formazioni ufficiali Juventus: (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Kolo Muani; Vlahovic. All. Thiago Motta Empoli (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Bacci, Maleh, Cacace; Konate, Colombo. All. D'Aversa A cura di Alessio Morra 36 minuti fa 19:40 Il tabellone dei quarti e gli incroci in semifinale Il Bologna ha battuto 1-0 l'Atalanta, mentre il Milan si è imposto per 3-1 sulla Roma. Entrambe le sfide sono state giocate a inizio mese. Mentre l'Inter ha battuto 2-0 la Lazio. Chi vincerà tra Juventus ed Empoli si qualificherà per la semifinale contro il Bologna. L'altra invece sarà Milan-Inter. Entrambe si giocherà sulla doppia sfida. A cura di Alessio Morra 37 minuti fa 19:39 Juventus-Empoli in campo alle 21:00 L'ultimo dei quarti di finale di Coppa Italia prenderà il via alle ore 21. Chi vincerà tra Juve e Empoli accederà alle semifinali, per le quali si sono già qualificati Inter, Milan e Bologna. A cura di Alessio Morra 38 minuti fa 19:38 Dove vedere Juventus-Empoli di Coppa italia in TV e streaming L'ultimo dei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus ed Empoli si potrà seguire in diretta TV su Canale 5, a partire dalle ore 21. Telecronaca di Riccardo Trevisani. Streaming possibile con Mediaset Infinity. A cura di Alessio Morra