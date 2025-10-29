Serie A
Inter-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Inter-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

29 Ottobre 2025 19:45
Ultimo agg. 20:02
La diretta live della partita Inter-Fiorentina per la 9a giornata di Serie A. La squadra di Chivu deve rialzarsi dopo il KO di Napoli, Pioli cerca la prima vittoria. Diretta TV su e in streaming su DAZN e Sky.

20:00

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer, AKanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu
Fiorentina (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore Pioli

A cura di Alessio Morra
19:45

Dove vedere Inter-Fiorentina di Serie A in TV e streaming

Inter-Fiorentina si può veder3e in contemporanea in co-esclusiva per gli abbonati DAZN e Sky. Nel primo caso, basta una Smart TV collegata a internet, collegarsi al sito ufficiale via pc oppure usare l'app dedicata per i devices. Nel secondo caso, sintonizzarsi sui canali di Sky Sport in TV (251, 4k, Calcio e Uno) oppure via mobile usare SkyGo o, infine, il servizio di NOW

Serie A
Serie A
