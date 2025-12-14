Serie A
video suggerito
Live

Genoa-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Genoa-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
14 Dicembre 2025 17:00
Ultimo agg. 17:46
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Genoa-Inter per la 15a giornata di Serie A. Per Chivu problemi di formazione con gli ultimi stop di Scerbi e Calhanoglu. Diretta TV e in streaming su DAZN.

17:45

Come arriva l'Inter alla partita di Marassi

Per Chivu diversi problemi di formazione con una rosa falcidiata dai problemi di diversi titolari. Out Dumfries, Acerbi e Calhanoglu, ci sarà un turnover obbligato. Obiettivo smaltire la dolorosa e polemica sconfitta in Champions rimediata a San Siro contro il Liverpool

A cura di Alessio Pediglieri
17:30

Come arriva il Genoa alla sfida contro l'Inter

La cura De Rossi ha funzionato perché il Genoa sta ritrovando continuità di risultati e si appresta a sfidare l'Inter in un buon momento psicofisico. Le due ultime vittorie contro Udinese e Verona hanno allontanato il Grifone dalla zona rossa della retrocessione e un eventuale successo, oltre al prestigio di battere una big, darebbe un ulteriore strappo in positivo.

A cura di Alessio Pediglieri
17:10

Genoa-Inter, le formazioni ufficiali

Chivu schiera Pio Esposito subito titolare, insieme a Lautaro Martinez per cercare la vittoria a Marassi che varrebbe la vetta in classifica dopo il pareggio del Milan con il Sassuolo e il KO del Napoli a Udine. Da affrontare il Genoa di De Rossi che risponde con il suo 3-5-2

GENOA(3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

INTER(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

A cura di Alessio Pediglieri
15:00

Dove vedere Genoa-Inter di Serie A in TV e streaming

La partita di oggi alle 18:00 si potrà vedere sia su DAZN sia su Sky in co-esclusiva, in TN o in diretta streaming. Per gli abbonati Sky i canali di riferimento sono Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.

A cura di Alessio Pediglieri
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Genoa
Inter
Notizie
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views