Genoa-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Genoa-Inter per la 15a giornata di Serie A. Per Chivu problemi di formazione con gli ultimi stop di Scerbi e Calhanoglu. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Come arriva l'Inter alla partita di Marassi
Per Chivu diversi problemi di formazione con una rosa falcidiata dai problemi di diversi titolari. Out Dumfries, Acerbi e Calhanoglu, ci sarà un turnover obbligato. Obiettivo smaltire la dolorosa e polemica sconfitta in Champions rimediata a San Siro contro il Liverpool
Come arriva il Genoa alla sfida contro l'Inter
La cura De Rossi ha funzionato perché il Genoa sta ritrovando continuità di risultati e si appresta a sfidare l'Inter in un buon momento psicofisico. Le due ultime vittorie contro Udinese e Verona hanno allontanato il Grifone dalla zona rossa della retrocessione e un eventuale successo, oltre al prestigio di battere una big, darebbe un ulteriore strappo in positivo.
Genoa-Inter, le formazioni ufficiali
Chivu schiera Pio Esposito subito titolare, insieme a Lautaro Martinez per cercare la vittoria a Marassi che varrebbe la vetta in classifica dopo il pareggio del Milan con il Sassuolo e il KO del Napoli a Udine. Da affrontare il Genoa di De Rossi che risponde con il suo 3-5-2
GENOA(3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
INTER(3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu
Dove vedere Genoa-Inter di Serie A in TV e streaming
La partita di oggi alle 18:00 si potrà vedere sia su DAZN sia su Sky in co-esclusiva, in TN o in diretta streaming. Per gli abbonati Sky i canali di riferimento sono Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio.