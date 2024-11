Formula 1 2024, oggi qualifiche e gara sprint del GP Brasile: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Formula 1 oggi in pista a Intelagos per il GP Brasile 2024: Piastri in pole nella gara sprint in programma alle 15:00. Alle 19:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, gara sprint in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

08:30 I risultati delle prove libere 1: Norris il più veloce, Ferrari nascosta Norris si è piazzato al primo posto dell'unica sessione di prove libere del Gp del Brasile, alle sue spalle Russell e Bearman che ha corso al posto di Magnussen. La Ferrari si è nascosta. A cura di Alessio Morra 07:30 Le caratteriste del circuito di Interlagos per il gran premio di oggi Il tracciato di Interlagos fa parte di quelli storici, bello da vedere per gli appassionati e bellissimo per i piloti che si divertono sui diversi saliscendi, che pure sono particolarmente impegnativi. Diversi punti dove poter effettuare sorpassi, anche grazie al DRS. La pista misura 4.309 metri, serve un elevato carico aerodinamico, ed è un tracciato rapido, il giro supera di poco il minuto. A cura di Alessio Morra 07:01 Alle 18:00 la gara sprint: chi è in pole Oscar Piastri partirà dalla pole position nella Sprint Race del GP di San Paolo. Il pilota australiano si è classificato al primo posto nella Sprint Shootout e ha preceduto Lando Norris e Charles Leclerc. Quarto posto per Max Verstappen. A cura di Alessio Morra 07:00 Formula 1, oggi le qualifiche e la gara sprint del GP Brasile: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming Si tengono oggi le Qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio del Brasile. Si parte con la gara sprint a partire dalle ore 15, diretta anche in chiaro su TV8, e naturalmente sempre su Sky che detiene i diritti di ogni singolo evento. Alle ore 19 invece sarà la volta delle Qualifiche diretta su Sky (canali 201 e 207), streaming con NOW e Sky Go. In chiaro le Qualifiche si potranno seguire su TV8, ma in differita, streaming con tv8.it. A cura di Alessio Morra