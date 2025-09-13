Fiorentina-Napoli 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Hojlund raddoppia il gol diDe Bruyne su rigore

A dirigere l'incontro del Franchi tra Fiorentina e Napoli, sarà il signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto friulano sarà coadiuvato nel suo lavoro dalla coppia di guardalinee Bindoni-Tegoni. Scelto Collu come quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Aureliano e Meraviglia all'AVAR.