Fiorentina-Napoli 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Hojlund raddoppia il gol diDe Bruyne su rigore

La diretta live della partita Fiorentina-Napoli per la 3ª giornata di Serie A. Il Napoli campione d'Italia fa visita alla nuova Fiorentina di Pioli: Conte cambia la formazione già vista nelle prime due gare con Hojlund al posto di Lucca in attacco. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.
Salvataggio di Di Lorenzo: anticipo provvidenziale su Kean
Prima occasione del match per la Fiorentina con Sohm che porta palla servendo Dodo sulla corsia destra, il brasiliano mette subito in mezzo un pallone rasoterra ad aggirare la difesa napoletana alla ricerca di Kean appostato all'altezza del secondo palo. Provvidenziale l'intervento in scivolata di Di Lorenzo che riesce ad anticipare con la punta del piede l'attaccante viola mandando il pallone in angolo.
De Gea tiene a galla la Fiorentina: parata provvidenziale su De Bruyne
Napoli vicinissimo al gol dello 0-3 con Kevin De Bruyne che, in seguito ad una bella azione personale di Hojlund, va al tiro trovando sulla sua strada le dita di uno straordinario De Gea che, nonostante la deviazione di Comuzzo, riesce a togliere il pallone dallo specchio della porta e mandarlo oltre il palo alla sua sinistra.
Hojlund torna subito al gol in Serie A: il Napoli raddoppia il vantaggio
Sono bastati quindici minuti a Rasmus Hojlund per tornare a segnare in Serie A. Il danese del Napoli si presenta a tu per tu con De Gea e lo batte con un preciso diagonale con il pallone che sbatte sul palo e si infila in rete per il doppio vantaggio partenopeo.
Napoli in apprensione per le condizioni di Milinkovic-Savic: in panchina solo il 4° portiere
Apprensione sulla panchina del Napoli per le condizioni di Vanja Milinkovic-Savic mandato in campo questa sera da titolare a causa del forfait forzato di Meret. Il portiere serbo in seguito ad un colpo subito ha necessitato dell'intervento dei sanitari del club partenopeo riuscendo poi, seppur dolorante, a rimettersi tra i pali. La preoccupazione di Antonio Conte è ancora maggiore rispetto al solito dato che oltre all'infortunato Meret non ha a disposizione nemmeno il terzo portiere Contini. In panchina infatti c'è il giovanissimo Ferrante.
De Bruyne batte De Gea dal dischetto: Napoli in vantaggio al Franchi
De Bruyne dal dischetto spiazza De Gea realizzando così il gol che porta in vantaggio il Napoli.
Calcio di rigore per il Napoli: Comuzzo stende in area Anguissa
Il Napoli parte subito forte con Di Lorenzo che mette subito in apprensione De Gea e Hojlund fermato sulla linea di porta in occasione del tap-in sulla respinta del portiere spagnolo. Nello sviluppo della concitata azione Comuzzo è ingenuo e stende in area Anguissa che lo aveva anticipato. L'arbitro decreta il calcio di rigore per il Napoli.
Fiorentina-Napoli in diretta, inizia la partita
Tutto pronto allo Stadio Franchi di Firenze: Fiorentina e Napoli si sfidano per il terzo turno di Serie A nell'anticipo serale del sabato
Fiorentina di nuovo al Franchi, dopo i lavori di ristrutturazione dello Stadio
La Fiorentina gioca al Franchi per la prima volta in questo campionato, dopo i lavori di ristrutturazione dello stadio: tornare davanti al proprio pubblico darà uno stimolo in più di fronte ai campioni d'Italia del Napoli. Le prime due gare di Serie A, infatti, la Viola le ha disputate lontano da Firenze.
Chi è Luca Zufferli, l'arbitro designato per Fiorentina-Napoli
A dirigere l'incontro del Franchi tra Fiorentina e Napoli, sarà il signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto friulano sarà coadiuvato nel suo lavoro dalla coppia di guardalinee Bindoni-Tegoni. Scelto Collu come quarto uomo, mentre al VAR ci sarà Aureliano e Meraviglia all'AVAR.
Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi: le condizioni di Gudmundsson
Stefano Pioli potrebbe optare per un 3-5-2 nel match contro il Napoli con Hans Nicolussi Caviglia come vertice basso del centrocampo e in attacco la coppia potrebbe essere formata da Moise Kean affiancato da Roberto Piccoli. In dubbio la presenza di Gudmundsson le cui condizioni non sono ottimali per il problema alla caviglia rimediato in Nazionale
Come arriva il Napoli di Conte: Boukema pronto al debutto, Lucca favorito su Hojlund
Antonio Conte per la sfida del Franchi perde Rrahmani, difensore centrale, infortunatosi in nazionale e il terzo portiere Nikita Contini. In difesa, Beukema è pronto a partire dall’inizio accanto a uno fra Juan Jesus e Buongiorno, con Spinazzola come laterale. Davanti, è favorito Lucca per partire dal primo minuto su Hojlund, non al meglio di condizione. Sempre al palo, Lukaku che senza operazione resterà inattivo ancora a lungo.
Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali
Queste le formazioni scelte da Stefano Pioli e Antonio Conte per dare il via a Fiorentina-Napoli:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
La classifica di Serie A prima di Fiorentina-Napoli
Ecco come si presenta la classifica attuale di Serie A:
6 punti – Napoli, Juventus, Cremonese, Roma
4 punti – Udinese
3 punti – Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna
2 punti – Atalanta, Fiorentina
1 punto – Cagliari, Pisa, Genoa, Parma, Lecce, Hellas Verona, Torino
0 punti – Sassuolo
Dove vedere Fiorentina-Napoli di Serie A in TV e streaming
Fiorentina-Napoli si gioca oggi, sabato 13 settembre 2025 alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita, valida per la terza giornata di Serie Aè trasmessa in esclusiva sia in TV che in streaming su più piattaforme. Si può vedere la gara su DAZN – che detiene i diritti dell’intera Serie A – e in co-esclusiva su Sky. Gli abbonati a DAZN possono guardarla tramite app su smart TV, su telefono, tablet oppure via browser su PC. I clienti Sky la potranno vedere su Sky Sport Calcio, incluso il canale 4K dove previsto, e seguirla anche con servizi come SkyGo o NOW.