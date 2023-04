F1 GP Baku oggi in TV, orari TV8 e Sky di qualifiche e Sprint Race: dove vederla in diretta e streaming

Dopo le qualifiche tenutesi al venerdì che hanno visto Charles Leclerc realizzare la pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian di Baku i piloti oggi disputeranno sia le qualifiche che la prima Sprint Race della stagione 2023. Da quest'anno infatti la gara Sprint avrà delle qualifiche a sé stanti. La Sprint Shootout, così è stata denominata, si terrà alle 10:30 ora italiana e avrà una durata di circa 30 minuti. Alle 15:30 i piloti torneranno in pista per la gara Sprint, che oltre alle medaglie assegnerà pure dei punti validi per il Mondiale di Formula 1 2023.

Sky trasmetterà tutto in diretta e in esclusiva. Gli abbonati potranno seguire shoutout e Sprint Race in streaming con Sky Go e NOW. Mentre in chiaro si potranno vedere in differita prima le qualifiche Sprint Shootout dalle ore 17 e poi la Sprint Race alle ore 18, tutto su TV8, e in streaming su tv8.it.