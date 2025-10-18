F1 GP Austin, oggi qualifiche e gara sprint: Verstappen in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Formula 1 oggi in pista per il GP Usa 2025 a Austin: Verstappen in pole nella gara sprint in programma alle 19:00. Alle 23:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
La griglia di partenza della mini gara di F1: Verstappen in pole
1ª fila: Verstappen (Red Bull), Norris (McLaren)
2ª fila: Piastri (McLaren), Hulkenberg (Sauber)
3ª fila: Russell (Mercedes), Alonso (Aston Martin)
4ª fila: Sainz (Williams), Hamilton (Ferrari)
5ª fila: Albon (Williams), Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Antonelli (Mercedes), Hadjar (Racing Bulls)
7ª fila: Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin)
8ª fila: Lawson (Racing Bulls), Bearman (Haas)
9ª fila: Colapinto (Alpine), Tsunoda (Red Bull)
10ª fila: Ocon (Haas), Bortoleto (Sauber)
Dove vedere la F1 oggi: alle 19:00 la gara sprint a Austin
Stasera si tiene la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, che prenderà il via alle ore 19. La gara Sprint si potrà seguire in diretta TV sia su Sky, canali 201 e 207, che su TV8, e dunque in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW per abbonati, ma anche se tv8.it.
Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Usa: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
