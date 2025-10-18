Formula 1
F1 GP Austin, oggi qualifiche e gara sprint: Verstappen in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Le qualifiche e la gara sprint del GP Usa di Formula 1: Verstappen in pole nella mini gara in programma oggi, poi le qualifiche per la griglia di partenza della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Immagine
Circuit of the Americas - Austin
USA GP
Immagine

Lunghezza circuito

5,513 KM

numero giri

56

Distanza totale

308,405 KM
18 Ottobre 2025 7:00
Ultimo agg. 7:30
Immagine

Formula 1 oggi in pista per il GP Usa 2025 a Austin: Verstappen in pole nella gara sprint in programma alle 19:00. Alle 23:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

07:30

La griglia di partenza della mini gara di F1: Verstappen in pole

1ª fila: Verstappen (Red Bull), Norris (McLaren)
2ª fila: Piastri (McLaren), Hulkenberg (Sauber)
3ª fila: Russell (Mercedes), Alonso (Aston Martin)
4ª fila: Sainz (Williams), Hamilton (Ferrari)
5ª fila: Albon (Williams), Leclerc (Ferrari)
6ª fila: Antonelli (Mercedes), Hadjar (Racing Bulls)
7ª fila: Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin)
8ª fila: Lawson (Racing Bulls), Bearman (Haas)
9ª fila: Colapinto (Alpine), Tsunoda (Red Bull)
10ª fila: Ocon (Haas), Bortoleto (Sauber)

A cura di Alessio Morra
07:15

Dove vedere la F1 oggi: alle 19:00 la gara sprint a Austin

Stasera si tiene la Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, che prenderà il via alle ore 19. La gara Sprint si potrà seguire in diretta TV sia su Sky, canali 201 e 207, che su TV8, e dunque in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW per abbonati, ma anche se tv8.it.

07:00

Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Usa: la diretta su Sky e in chiaro su TV8

Sabato ricchissimo oggi per la Formula 1. Perché a Austin, nel Texas, si correranno prima la Sprint Race, alle ore 19, e poi le Qualifiche, alle 23, del Gran Premio degli Stati Uniti. Diretta su Sky, come al solito, ma per la giornata odierna c'è la diretta in chiaro anche della Sprint Race e delle Qualifiche su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

Immagine
Immagine
Formula 1
