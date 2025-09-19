F1 2025, oggi il GP Baku: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Le prove libere del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2025 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 della F1 di scena sul circuito cittadino di Baku sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli, . Le sessioni di prove libere del GP dell'Azerbaijan invece non saranno trasmesse in chiaro su TV8, nemmeno in differita.