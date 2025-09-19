F1 2025, oggi il GP Baku: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP d'Azerbaijan a Baku: le FP1 al via alle 10:30, alle 14 le FP2. Ferrari in pista con Leclerc e Hamilton. Diretta TV e streaming su Sky, prevista anche la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Baku
Le prove libere del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2025 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 della F1 di scena sul circuito cittadino di Baku sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli, . Le sessioni di prove libere del GP dell'Azerbaijan invece non saranno trasmesse in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP d'Azerbaijan, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2 a Baku
Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP dell'Azerbaijan del Mondiale di Formula 1 2025: sul circuito cittadino di Baku si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del diciassettesimo round stagionale.
Le prove libere del Gran Premio dell'Azerbaijan iniziano oggi alle ore 10:30 (ora italiana) con le FP1. Gli orari della diretta TV, causa fuso orario, non coincidono perfettamente con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato azero. Le FP2 andranno in scena alle ore 14:00. Entrambe le sessioni di prove libere di scena sul circuito di Baku saranno trasmesse in diretta TV soltanto da Sky. Non ci sarà invece la messa in onda in chiaro: le libere del GP azero infatti non si possono vedere su TV8, nemmeno in differita.