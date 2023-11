F1 2023, domani il GP Las Vegas: orari TV delle prove libere e dove vederle in diretta

Dopo la vittoria di Verstappen in Brasile, la Formula 1 torna negli Stati Uniti per il GP Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023. Ferrari chiamata al riscatto con Leclerc e Sainz, cambiano gli orari di prove, qualifiche e gara a causa del fuso con l'America. FP1 in programma alle ore 05:30, alle 09:00 le FP2. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. F1 al debutto sull'anomalo circuito cittadino che ha suscitato grandi polemiche. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

8 min fa 18:30 Formula 1, dove vedere in TV le libere 1 e 2 a Las Vegas Le prove libere del GP di Las Vegas della Formula 1 2023 sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1, FP2 e FP3 della F1 di scena sul circuito cittadino di Las Vegas sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 HD (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené e Matteo Bobbi. Le sessioni di prove libere del GP di Las Vegas invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. A cura di Michele Mazzeo 37 min fa 18:00 Prove libere F1 GP Las Vegas, orari TV di stanotte: la diretta di libere 1 e 2 Domani mattina con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP di Las Vegas del Mondiale di Formula 1 2023: sul circuito cittadino si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del ventunesimo appuntamento stagionale. Le prove libere del Gran Premio di Las Vegas iniziano alle ore 05:30 di domani con le FP1. Questo l'orario italiano della diretta TV sui canali Sky della prima sessione in pista sul tracciato che si snoda tra le vie principali della "capitale del peccato". Le FP2 andranno invece in scena quando in Italia saranno le ore 09:00, mentre alle ore 05:30 di sabato avrà invece inizio la terza e ultima sessione di libere di questo penultimo weekend di gara stagionale della F1. A cura di Michele Mazzeo