Estonia-Italia, 0-2 risultato in diretta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: Kean a segno, imitato da Retegui

L’Italia si è imposta con una vera goleada, 5-0, contro l’Estonia nel match d'andata giocato a Bergamo. Il vantaggio è arrivato grazie a Moise Kean di testa, su un assist di tacco di Retegui. Da lì in poi l’Italia ha dilagato: ancora Retegui firma una doppietta con un piazzato e un’altra rete in anticipo, poi Giacomo Raspadori chiude con un colpo di testa in tuffo, e infine Alessandro Bastoni fissa il risultato finale nel recupero con un altro stacco di testa.