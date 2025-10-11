Estonia-Italia, 0-2 risultato in diretta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: Kean a segno, imitato da Retegui

La diretta di Estonia-Italia di qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso vara il 4-2-4 per l'Italia che in classifica deve inseguire la Norvegia, in attesa di giocarsi poi il tutto per tutto con Israele . Diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.
Si riparte, Estonia-Italia 0-2
Secondo tempo in corso, l'Italia prova a segnare altri gol in chiave differenza reti
Finito il primo tempo, buona Italia
Servono altri gol, ma il più è fatto: vittoria in ghiaccio con i gol di Lean e Retegui. L'Italia ha costruito tantissimo, due gol sono pochi in ottica qualificazione. Servirà spingere ancora
Retegui! Italia al raddoppio
Arriva il secondo gol dopo una azione insistita: Orsolini trova l'appoggio in area per Retegui che infila da vicino la palla del 2-0 azzurro
Retegui sbaglia dal dischetto!
Occasione sprecata da Retegui che dopo il gol su rigore contro Israele in Nations League, l'ex Atalanta si fa ipnotizzare con la palla che poi tocca il palo esterno
Rigore per l'Italia: fallo su Retegui
Fallo di rigore per l'Italia con Retegui che viene fermato in area dopo aver anticipato la difesa estone
Brivido per l'Italia, la palla sfiora il palio ma c'è palo
Spunto estone, improvviso in area azzurra con la palla che alla fine sfiora il palo. Ma è tutto fermo, c'era fallo su Bastoni.
Pio Esposito vicino al raddoppio
Tocco sotto porta dell'interista che manca l'appuntamento col gol con l'Italia che continua a spingere alla ricerca del raddoppio
Kean non ce la fa: sostituito da Pio Esposito
Infortunio alla caviglia per Kean che ha stretto i denti ma non ce la fa: Gattuso mette in campo Pio Esposito
Problemi per Kean: problema alla caviglia
Kean si è infortunato all'8′ da solo, mettendo male la caviglia per anticipare un avversario: l'attaccante della viola è stato assistito dallo staff medico azzurro
Gol di Kean: Italia in vantaggio!
Assist di Dimarco e Kean infila palla in diagonale nell'angolino basso lontano per il vantaggio azzurro in Estonia al 5′
Primo acuto dell'Italia con Raspadori
Buon giro di palla dell'Italia che cambia fronte e apre il gioco: Raspadori al tiro sul primo palo che scalda i guanti al portiere avversario
Estonia-Italia in campo: la partita in diretta
Iniziano i 90 minuti di Estonia-Italia, Azzurri alla ricerca di una vittoria in goleada per sperare ancora nel miracolo qualifciazione
L'Italia riparte dal 5-0 dell'andata rifilato all'Estonia
L’Italia si è imposta con una vera goleada, 5-0, contro l’Estonia nel match d'andata giocato a Bergamo. Il vantaggio è arrivato grazie a Moise Kean di testa, su un assist di tacco di Retegui. Da lì in poi l’Italia ha dilagato: ancora Retegui firma una doppietta con un piazzato e un’altra rete in anticipo, poi Giacomo Raspadori chiude con un colpo di testa in tuffo, e infine Alessandro Bastoni fissa il risultato finale nel recupero con un altro stacco di testa.
Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026 senza spareggi
Per andare direttamente ai Mondiali 2026 serve solo una cosa: arrivare primi nel rispettivo girone. L'Italia in questo senso è attardata, rispetto alla Norvegia saldamente al comando. La missione degli azzurri è quasi disperata: servirà vincere tutte le partite e con un ampissimo margine in differenza reti per sperare nel miracolo sportivo. Altrimenti, con il 2° posto si andrà ai play-off
La classifica dell'Italia prima della partita con l'Estonia
Ecco come si è modificata la classifica del Girone della qualificazione mondiale dell'Italia, dopo la partita Norvegia-Israele, conclusasi 5-0. Ora la Norvegia guida sempre a punteggio pieno,con una differenza reti enorme. Nessun "regalo" di Israele agli Azzurri.
1 Norvegia 5 giocate – 24 punti – differenza reti +21
2 Italia 4 giocate – 12 punti – differenza +5
3 Israele 5 giocate – 15 punti – differenza+4
4 Estonia 5 giocate – 13 punti – differenza −8
5 Moldavia 5 giocate – 3 punti – differenza -21
La Norvegia dilaga contro Israele, il risultato della partita
Prima di Estonia-Italia, in programma alle 20:45 alle 18:00 si è disputata l'altra partita fondamentale per le sorti nel girone degli azzurri, Norvegia-Israele. Dove Haaland e compagni hanno vinto 5-0, in scioltezza e aumentando ancora una volta la loro già straordinaria differenza reti positiva.
Estonia-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte del CT Gattuso
L'Italia di Gattuso riparte dal 4-4-2. Ecco le scelte del CT e quelle dell'Estonia per la gara delle 20:45.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotši, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Käit, Soomets, Saarma; Tamm. CT: Jürgen Henn.
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.
Dove vedere Estonia-Italia in tv e streaming
Estonia-Italia sarà visibile in chiaro per tutti e senza costi aggiuntivi grazie al servizio Rai. Appuntamento su Rai 1 in TV e su RaiPlay in streaming con il commento di Alberto Rimedio e l'accompagnamento tecnico di Lele Adani con calcio di inizio fissato alle 20:45