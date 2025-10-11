Calcio
Estonia-Italia, 0-2 risultato in diretta delle qualificazioni ai Mondiali 2026: Kean a segno, imitato da Retegui

Estonia-Italia in campo: la partita in diretta.

11 Ottobre 2025 19:30
Ultimo agg. 21:57
Immagine

La diretta di Estonia-Italia di qualificazione ai Mondiali 2026: Gattuso vara il 4-2-4  per l'Italia che in classifica deve inseguire la Norvegia, in attesa di giocarsi poi il tutto per tutto con Israele . Diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.

21:57

Si riparte, Estonia-Italia 0-2

Secondo tempo in corso, l'Italia prova a segnare altri gol in chiave differenza reti

A cura di Alessio Pediglieri
21:43

Finito il primo tempo, buona Italia

Servono altri gol, ma il più è fatto: vittoria in ghiaccio con i gol di Lean e Retegui. L'Italia ha costruito tantissimo, due gol sono pochi in ottica qualificazione. Servirà spingere ancora

A cura di Alessio Pediglieri
21:29

Retegui! Italia al raddoppio

Arriva il secondo gol dopo una azione insistita: Orsolini trova l'appoggio in area per Retegui che infila da vicino la palla del 2-0 azzurro

A cura di Alessio Pediglieri
21:19

Retegui sbaglia dal dischetto!

Occasione sprecata da Retegui che dopo il gol su rigore contro Israele in Nations League, l'ex Atalanta si fa ipnotizzare con la palla che poi tocca il palo esterno

A cura di Alessio Pediglieri
21:18

Rigore per l'Italia: fallo su Retegui

Fallo di rigore per l'Italia con Retegui che viene fermato in area dopo aver anticipato la difesa estone

A cura di Alessio Pediglieri
21:15

Brivido per l'Italia, la palla sfiora il palio ma c'è palo

Spunto estone, improvviso in area azzurra con la palla che alla fine sfiora il palo. Ma è tutto fermo, c'era fallo su Bastoni.

A cura di Alessio Pediglieri
21:09

Pio Esposito vicino al raddoppio

Tocco sotto porta dell'interista che manca l'appuntamento col gol con l'Italia che continua a spingere alla ricerca del raddoppio

A cura di Alessio Pediglieri
21:03

Kean non ce la fa: sostituito da Pio Esposito

Infortunio alla caviglia per Kean che ha stretto i denti ma non ce la fa: Gattuso mette in campo Pio Esposito

A cura di Alessio Pediglieri
20:58

Problemi per Kean: problema alla caviglia

Kean si è infortunato all'8′ da solo, mettendo male la caviglia per anticipare un avversario: l'attaccante della viola è stato assistito dallo staff medico azzurro

Immagine
A cura di Alessio Pediglieri
20:54

Gol di Kean: Italia in vantaggio!

Assist di Dimarco e Kean infila palla in diagonale nell'angolino basso lontano per il vantaggio azzurro in Estonia al 5′

A cura di Alessio Pediglieri
20:52

Primo acuto dell'Italia con Raspadori

Buon giro di palla dell'Italia che cambia fronte e apre il gioco: Raspadori al tiro sul primo palo che scalda i guanti al portiere avversario

A cura di Alessio Pediglieri
20:45

Estonia-Italia in campo: la partita in diretta

Iniziano i 90 minuti di Estonia-Italia, Azzurri alla ricerca di una vittoria in goleada per sperare ancora nel miracolo qualifciazione

A cura di Alessio Pediglieri
20:30

L'Italia riparte dal 5-0 dell'andata rifilato all'Estonia

L’Italia si è imposta con una vera goleada, 5-0, contro l’Estonia nel match d'andata giocato a Bergamo. Il vantaggio è arrivato grazie a Moise Kean di testa, su un assist di tacco di Retegui. Da lì in poi l’Italia ha dilagato: ancora Retegui firma una doppietta con un piazzato e un’altra rete in anticipo, poi Giacomo Raspadori chiude con un colpo di testa in tuffo, e infine Alessandro Bastoni fissa il risultato finale nel recupero con un altro stacco di testa.

A cura di Alessio Pediglieri
20:20

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026 senza spareggi

Per andare direttamente ai Mondiali 2026 serve solo una cosa: arrivare primi nel rispettivo girone. L'Italia in questo senso è attardata, rispetto alla Norvegia saldamente al comando. La missione degli azzurri è quasi disperata: servirà vincere tutte le partite e con un ampissimo margine in differenza reti per sperare nel miracolo sportivo. Altrimenti, con il 2° posto si andrà ai play-off

A cura di Alessio Pediglieri
20:10

La classifica dell'Italia prima della partita con l'Estonia

Ecco come si è modificata la classifica del Girone della qualificazione mondiale dell'Italia, dopo la partita Norvegia-Israele, conclusasi 5-0. Ora la Norvegia guida sempre a punteggio pieno,con una differenza reti enorme. Nessun "regalo" di Israele agli Azzurri.

1 Norvegia 5 giocate –  24 punti – differenza reti +21
2 Italia 4 giocate –  12 punti – differenza +5
3 Israele 5 giocate – 15 punti – differenza+4
4 Estonia 5 giocate – 13 punti – differenza −8
5 Moldavia 5 giocate – 3 punti – differenza -21

A cura di Alessio Pediglieri
19:55

La Norvegia dilaga contro Israele, il risultato della partita

Prima di Estonia-Italia, in programma alle 20:45 alle 18:00 si è disputata l'altra partita fondamentale per le sorti nel girone degli azzurri, Norvegia-Israele. Dove Haaland e compagni hanno vinto 5-0, in scioltezza e aumentando ancora una volta la loro già straordinaria differenza reti positiva.

A cura di Alessio Pediglieri
19:40

Estonia-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte del CT Gattuso

L'Italia di Gattuso riparte dal 4-4-2. Ecco le scelte del CT e quelle dell'Estonia per la gara delle 20:45.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotši, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Käit, Soomets, Saarma; Tamm. CT: Jürgen Henn.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.

A cura di Alessio Pediglieri
19:30

Dove vedere Estonia-Italia in tv e streaming

Estonia-Italia sarà visibile in chiaro per tutti e senza costi aggiuntivi grazie al servizio Rai. Appuntamento su Rai 1 in TV e su RaiPlay in streaming con il commento di Alberto Rimedio e l'accompagnamento tecnico di Lele Adani con calcio di inizio fissato alle 20:45

A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
