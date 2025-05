Empoli-Parma LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

60' ERRORE PARMA! Viti scivola con Hainaut che scappa via, ma l'esterno del Parma non riesce a crossare incespicando sul pallone. Poteva gestirla meglio qui la squadra di Chivu visto che Bonny e Pellegrino erano in area pronti per colpire.

59' DENTRO CAMARA! Chivu fa uscire Ondrejka che oggi non era ispirato. Al suo posto Drissa Camara che va rimpolpare il centrocampo.

58' CI PROVA FAZZINI! Sugli sviluppi del corner arriva il destro al volo di Fazzini che sfiora la traversa. Sempre 1-0 dopo una doppia occasionissima per gli empolesi che non riescono a scappare.

57' HENDERSON SFIORA IL GOL! Il centrocampista empolese si accentra sul sinistro, conclusione che sfiora il palo alla destra di Suzuki. C'è stata anche una deviazione di Keita e quindi angolo per l'Empoli.

55' Ancora Fazzini a far ripartire la squadra, spende il fallo Hainaut che non voleva lasciare campo all'Empoli. Anche perché dietro il Parma non era ben messo in campo.

54' Buon calcio di punizione conquistato da Bonny per il fallo di Pezzella. Il Parma guadagna una punizione e soprattutto campo.

51' Esposito sfinito. La palla sembrava importante quella di Henderson per lui, ma l'attaccante dell'Empoli si ferma. Un po' per la stanchezza, un po' perché pensava di essere in fuorigioco. Era però in posizione regolare.

48' Esposito prova a lanciare Fazzini nello spazio, scatto del trequartista dell'Empoli a tentare di bruciare Leoni ma capisce tutto Suzuki che recupera in uscita.