Diretta Supercoppa Italiana Inter-Juve in TV su Canale 5: Dybala in panchina e Dzeko titolare, le formazioni

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Inter-Juventus della Supercoppa Italiana è stato intervistato da Mediaset il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis, grande tifoso nerazzurro. A Bonolis è stata posta una domanda sull'avversaria dell'Inter di stasera: "La Juve è sempre nei suoi pensieri?". Bonolis candidamente ha risposto così: "La Juve? Incubi, non pensieri".

Poi parlando della partita ha detto: "Questa è una partita secca, vediamo che succede. Credo sarà una bella partita. Non mi interessa il giochino dei favoriti e sfavoriti. Loro hanno tante assenze, ma in questi casi chi entra gioca con motivazioni in più".

Infine Bonolis ha parlato dell'Inter di quest'anno, che sta cercando il bis e va a caccia del 20° scudetto della sua storia. Il presentatore ha parlato anche di Eriksen e ha sottolineato il lavoro di Inzaghi, che si sta dimostrando un tecnico di valore: "Di questa Inter mi sta piacendo tutto a dire il vero. Marotta, Ausilio e Baccin sono stati bravi a ovviare alle partenze dovute alla situazione pandemica. Al posto dello sfortunatissimo Eriksen è arrivato Calhanoglu, poi un allenatore formidabile come Simone Inzaghi, che a volte ho incontrato a Roma. Poi Dzeko, importante in campo e nello spogliatoio. Poi Dumfries, che sta sbocciando. Ero convinto che Simone potesse fare bene, ma così bene non me lo aspettavo in così breve tempo".