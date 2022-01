Allegri saggio e amaro: “Il calcio l’ha inventato il diavolo, brucia perdere così” Amareggiato Max Allegri dopo la Supercoppa Italiana. Il gol al 120′ di Sanchez ha permesso all’Inter di battere 2-1 la Juventus: “Perdere in questo modo fa rabbia”.

A cura di Alessio Morra

Sperava di tornare a vincere un trofeo dopo due anni e mezzo, ha cullato il sogno fino al 120′, poi è arrivata la beffa. L'errore di Alex Sandro ha propiziato il bel gol di Alexis Sanchez, arrivato pochi secondi prima dei calci di rigore. Dopo la partita era ovviamente deluso Allegri, che ha perso la quarta finale di Supercoppa Italiana con la Juventus. Quando si è presentato ai microfoni di Canale 5 il tecnico livornese era molto amareggiato, ma non ha dimenticato di fare i complimenti ai suoi calciatori: "Partita vera, i ragazzi hanno fatto veramente una bella gara".

Poi, Allegri ha fatto una considerazione classica dicendo che il calcio lo ha inventato il diavolo e considerato il modo in cui è giunta la sconfitta non si può dar torto al tecnico juventino: "Ma il calcio sembra che l'abbia inventato il diavolo, abbiamo fatto questo errore a 5 secondi dalla fine. Abbiamo giocato contro la squadra più forte d'Italia. Brucia perdere a 5 secondi dalla fine. Veder festeggiare gli altri non ci deve far piacere e quindi su ogni partita ora mi aspetto rabbia".

L'allenatore della Juve poi ha elogiato alcuni singoli, parlato di Dybala e ha chiesto alla squadra di voltare velocemente pagina, sabato c'è l'Udinese e l'obiettivo è quello di riavvicinarsi al quarto posto: "Di positivo è che siamo cresciuti e che stiamo meglio fisicamente. Ora testa al campionato. C'è unità d'intenti. Sono molto contento di Rugani e anche di Alex Sandro al di là dell'ingenuità finale. Sabato abbiamo l'Udinese e va affrontata nel migliore dei modi. Dybala è fondamentale, non poteva giocare tutta la partita, anche Kulusevski ha fatto un'ottima partita".