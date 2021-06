La sfida tra Sinner e Nadal valida per gli ottavi di finale del Roland Garros è in programma oggi lunedì 7 giugno. Il match che mette in palio il passaggio ai quarti contro il vincente di Schwartzman-Struff è in orario non prima delle 16. Il tennista italiano numero 19 del mondo reduce dalla vittoria contro Ymer sfiderà per la terza volta in carriera il campione in carica, recordman di vittorie del torneo con 13 successi. Nei due precedenti, al Roland Garros 2020 e agli Internazionali di Roma 2021, Sinner ha sempre perso. La sfida sarà trasmessa in TV e streaming non in chiaro sui canali Eurosport.