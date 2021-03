Sono 57 i precedenti tra il Verona e il Milan in Serie A. 10 le vittorie della formazione scaligera, ottenute tutti al Bentegodi, con 21 pareggi e 26 vittorie dei rossoneri. Negli ultimi 6 confronti, non è arrivato nessun pareggio, con 3 vittorie gialloblu e altrettante del Milan. Le due squadre sono accomunate dai tanti legni colpiti in stagione, ben 16. La formazione di Juric non perde in casa da 4 turni, con il Milan che però da giugno ha perso una sola volta in trasferta, con 14 vittorie e 3 pareggi.