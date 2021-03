Verona-Milan è una delle partite principali della 26a giornata di Serie A 2020-2021. Al Bentegodi i rossoneri cercheranno di riscattarsi dopo il pari interno con l'Udinese, che ha allontanato dalla vetta la squadra di Pioli che ha bisogno dei tre punti per tornare nella scia dell'Inter. Senza Ibrahimovic infortunato il Milan proverà a vincere in un campo difficile per tutti, ma un po' di più per la squadra milanese che spesso ha avuto vita difficile a Verona, dove ha perso materialmente due scudetti (1973 e 1990). L'incontro inizierà alle ore 15. Ecco tutte le informazioni necessarie su dove vedere Verona – Milan in diretta TV e streaming.

Verona-Milan, dove vederla in TV

L'incontro tra gialloblu e rossoneri si giocherà al Bentegodi di Verona e inizierà alle ore 15. Verona-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky, che la manderà in onda sui canali 202 (Sky Serie A) e 252 (Sky Sport), e sui canali 473 e 483 del digitale terrestre, ma anche sui canali 372 e 472 del digitale terrestre in HD. Telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Ambrosini.

Dove vedere in streaming Verona-Milan

Naturalmente la partita del Bentegodi tra le squadre di Juric e Pioli (che all'andata pareggiarono 2-2) sarà possibile seguirla anche in diretta streaming. Si avrà la possibilità di vederla in questo modo tramite l'app di Sky Go, disponibile per gli abbonati di Sky. Si può fruire di questa app con un'ottima connessione internet wi-fi e si può usare Sky Go con tablet, pc, smartphone o Smart Tv. Ma Verona-Milan si potrà seguire in streaming anche con Now Tv, che trasmette sette delle dieci partite di ogni turno di campionato. Per vedere gli incontri di calcio della Serie A su Now Tv c'è bisogno di un abbonamento.