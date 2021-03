Il lunch time di domenica 7 marzo parla giallorosso: la Roma ospita il Genoa allo Stadio Olimpico con fischio di inizio alle 12.30. Una partita che apre il palinsesto domenicale di un turno che si concluderà solamente lunedì sera con il posticipo Inter-Atalanta. Per Fonseca c'è il dovere di vincere per non perdere il contatto con i primi, per il Genoa di dare continuità ai risultati che hanno permesso al momento di allontanarsi dalla zona rossa della retrocessione. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in cronaca integrale su DAZN (canale DAZN 1) sia per la TV che per la diretta in streaming.