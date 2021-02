Atalanta-Napoli è la sfida valida per la 23a giornata di Serie A. Il match si giocherà oggi, domenica 21 febbraio, alle ore 18:00 al ‘Gewiss Stadium' di Bergamo. Le due squadre si affrontano per la quarta volta in stagione dopo la gara d'andata in campionato terminata 4-1 per gli azzurri e il doppio confronto in Coppa Italia che ha visto la squadra di Gasperini pareggiare al ‘Maradona' e vincere poi il ritorno della semifinale in casa per 3-1 guadagnandosi la finale con la Juve.

L'Atalanta arriva a questa sfida dopo aver battuto 1-0 il Cagliari alla Sardegna Arena mentre gli azzurri dopo il successo contro la Juventus ma la sconfitta in Europa League per mando del Granada. Il match sarà trasmesso in diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky e in streaming su Sky Go attraverso l'app dedicata.