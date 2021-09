Diretta Italia-Lituania Qualificazioni mondiali 2022, emergenza formazione per Mancini: risultato live della partita e classifica

Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera l'Italia che dovrà correre fino all'ultimo match del girone di qualificazione per guadagnarsi i Mondiali 2022. In caso di vittoria contro la Lituania, l'Italia salirebbe a 14 punti nel Gruppo C e resterebbe ampiamente davanti alla Svizzera, che però ha due partite in meno. In questo caso basterebbero 6 punti per ottenere la qualificazione diretta al Mondiale. Se dovesse arrivare un pareggio gli Azzurri andrebbero a 12 punti e il percorso della Nazionale di Mancini si complicherebbe perché la Svizzera avrebbe la chance di superare l'Italia: in questo caso gli Azzurri non sarebbero più padroni del proprio destino. In caso di sconfitta gli elvetici avrebbero la chance di sorpasso già dopo la loro quinta gara di qualificazioni.