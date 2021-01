Inter – Juventus è tra i posticipi del diciottesimo turno della Serie A 2020/2021. Il match è in programma oggi, domenica 17 gennaio 2021 alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Definito da Brera il "derby d'Italia", il big match tra l'Inter e la Juve si lega alla lotta scudetta. L'Inter con 37 punti in classifica (11 vittorie 4 pareggi e 2 sconfitte) è seconda in classifica, a soli 3 punti dal Milan. La Juventus, invece, con 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, con la partita contro il Napoli da recuperare) è quarta con un distacco di 6 punti dal primo posto in classifica. Pirlo, però, deve fare i conti con assenze importani, primo su tutti Dybala, infortunato. Con 43 gol segnati, la squadra di Conte ha il miglior attacco della Serie A mentre la Juventus, con soli 16 gol subiti, ha tra le migliori difese del campionato. Per quanto riguarda i marcatori, Cristiano Ronaldo ha segnato 15 gol su 13 partite giocate, seguito da Lukaku che ne ha segnati 12 in 16 presenze. La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 1 (201 del satellite, 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite), in streaming su SkyGo e Now Tv.

Formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Carbone, Peretti . IV: Maresca

Al var Calvarese assistito da Alassio