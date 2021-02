Roma – Braga è la partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020/2021; si gioca oggi, giovedì 25 febbraio 2021, allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.00.

La Roma di Fonseca ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale dell'Europa League 2020/2021 nella gara di andata con il successo in Portogallo per 0-2, ma non dovrà abbassare la guardia nel secondo round dei sedicesimi contro il Braga di Carlos Carvalhal. Dopo la gara di Serie A in casa del Benevento, ora i giallorossi cercheranno di aggiudicarsi un posto per gli ottavi di Europa League. Per qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League basterà non perdere con più di 2 gol di scarto. Con il risultato di 0-2 al termine dei tempi regolamentari, la partita si protrarrà ai rigori.

Il match in programma allo stadio Olimpico di Roma sarà visibile in TV su Sky: la partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport.