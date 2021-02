Milan-Stella Rossa sarà trasmessa in TV in chiaro su Tv8. Fischio d'inizio in orario alle 21 allo stadio San Siro di Milano, per il match che sarà visibile dunque senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. La partita sarà trasmessa anche su Sky che detiene i diritti dell'Europa League sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 (201 e 252 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre). Il confronto tra i rossoneri e i serbi si potrà seguire anche in streaming sfruttando una buona connessione a internet, su dispositivi portatili e computer, collegandosi al sito di TV8. Gli abbonati Sky invece potranno collegarsi all'app loro riservata SkyGo. I possessori di Smart Tv potranno seguire il match acquistandone anche il singolo tagliando su Now Tv, servizio live on demand.