Giovedì 25 febbraio, le partite di calcio in TV. In programma le gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Alle 18.55 fischio d'inizio per Napoli-Granada, con gli azzurri reduci dal ko di Bergamo che dopo lo 0-2 dell'andata dovranno vincere con almeno 3 gol di scarto per centrare gli ottavi. Fischio d'inizio in orario alle 21 per Milan-Stella Rossa, con la squadra di Pioli a caccia del riscatto post-derby che dopo il 2-2 in terra serba potrà anche pareggiare con meno di 2 gol per superare il turno. Sempre alle 21 la Roma ospiterà il Braga, con la strada in discesa per gli ottavi dopo il 2-0 in trasferta. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e diretta streaming.

Dove vedere Napoli-Granada, Milan-Stella Rossa e Roma-Braga in TV e streaming

Napoli-Granada sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Fischio d'inizio alle ore 18.55 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la partita valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che sarà visibile sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite e 472, 482 del digitale terrestre). Alle 21 Milan-Stella Rossa che sarà visibile in TV in chiaro su Tv8, oltre che su Sky (canale 201 e 252, 472, 482 del digitale terrestre). In contemporanea con i rossoneri, alle 21 si giocherà anche Roma-Braga che sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport 254 (204, 254).

Napoli-Granada, Milan-Stella Rossa e Roma-Braga saranno visibili anche in streaming su dispositivi portatili e computer, basterà collegarsi all'app SkyGo, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. L'unico match che sarà trasmesso in diretta streaming anche in chiaro è Milan-Stella Rossa: basterà collegarsi al sito dell'emittente Tv8, che offrirà il match senza bisogno di abbonamenti.

Calcio in TV oggi e stasera giovedì 25 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV giovedì 25 febbraio: